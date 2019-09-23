«Монако» — «Ницца». Прогноз: команда Патрика Виейра сдержит Головина

24 сентября в Монако на стадионе «Луи II» состоится матч седьмого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 2.06.

Анализ матча «Монако» — «Ницца» (24.09.2019)

«Монако» продолжает падение: позади уже шесть туров чемпионата Франции, а побед по-прежнему нет, только ничьи. Со скромными тремя очками монегаски занимают предпоследнее место в турнирной таблице, оставив позади лишь скромнейший «Дижон». Призрак прошлого сезона не желает уходить.



Возможностей одержать заветную победу было достаточно, но постоянно чего-то не хватало. С «Нимом» вели 2:0, затем Жемерсон получил прямую красную карточку на ровном месте и гости отыгрались в компенсированное время. Со «Страсбургом» (2:2) три очка упустили на 84-й минуте, с «Марселем» вновь вели 2:0 и умудрились проиграть (3:4).



В минувшем туре случилось знаменательное событие – в кой-то веки удалось отыграть на «ноль». Проблемы ровно две – соперником был средненький «Реймс», а выиграть всё равно не вышло. Игра получилась практически равной, причём на определённых отрезках хозяева серьёзно вдавливали оппонента в штрафную.



В общем, итоговая ничья для подопечных Леонарду Жардима оказалась скорее успехом, большего они не заслужили. Но самое любопытное заключается в другом. Букмекеры несмотря ни на что считают «Монако» фаворитом ближайшей встречи, хотя особых аргументов в пользу такой позиции не видно.



Может, выпал слабый соперник? Вовсе нет – «Ницца» набрала 12 очков за шесть туров и располагается на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. Обыграны «Амьен» (2:1), «Ним» (тоже 2:1), «Ренн» (снова 2:1) и «Дижон» (правильно, 2:1). Поражения от «Марселя» (1:2) и «Монпелье» (разумеется, 1:2).



Может, «Монако» хорош на своём поле? Вовсе нет – одно очко в трёх домашних поединках при разнице голов 5:9. Единственная ничья – с «Нимом», амбиции которого ограничиваются серединой таблицы. Родные стены, конечно, помогают при прочих равных, однако не стоит переоценивать этот фактор.

Идём дальше – история очных встреч. «Ницца» в пяти предыдущих играх уступила монегаскам один раз (1:2), да и то в Кубке Франции. В чемпионате всё иначе – две победы и две ничьи. Во всех случаях «орлята» не уходили с поля без голов. Получается, что и тут всё не в пользу «Монако».

Возможно, дело в возвращении ключевых футболистов? Снова мимо. Хозяевам не помогут Даниэль Субашич, Виссам Бен-Йеддер и Ислам Слимани. Первый – основной вратарь, а два вторых просто забили шесть из семи мячей команды в нынешнем сезоне.



В общем, всякое может случиться, но с точки зрения логики и статистики Х2 за 1.86 смотрится чудесно. Второй вариант – ИТБ 1 мяча «Ниццы» за 2.20. «Монако» пока не пропускает дома меньше двух, а подопечные Патрика Виейра забивали в каждом туре.

Ставки на матч «Монако» — «Ницца»

Играют вторая и 19-я команды Лиги 1. «Ницца» забивала монегаскам в пяти предыдущих очных встречах. «Монако» пока не пропускает дома меньше двух, а подопечные Патрика Виейра забивали в каждом туре. Берём ИТБ 1 мяча «Ниццы» за 2.20.



Ставка №1: ИТБ 1 мяча «Ниццы» за 2.20.



Ставка №2: «Ницца» не проиграет за 1.86