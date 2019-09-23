«Витязь» — «Автомобилист». Прогноз: уральцы отметят возвращение Дацюка победой

24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на стадионе «Витязь» в Подольске встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу уральцев в основное время можно с коэффициентом 2.15.

Анализ матча «Витязь» — «Автомобилист» (24.09.2019)

Встреча лидеров Западной и Восточной конференций. Если «Автомобилист» уже приучил болельщиков к затяжным победным сериям на старте регулярного чемпионата КХЛ, то ожидать подобной прыти от «Витязя» было сложно. Тем не менее, на сегодня обе команды одержали по восемь побед из девяти возможных, набрав 16 очков.



Самое удивительное, что успехи подмосковного клуба трудно списать на везение или лёгкий календарь. Подавляющее большинство исходов оказалось абсолютно справедливым, да и расписание было более чем плотным. Пять выездных встреч, победы над СКА, «Металлургом», «Локомотивом» и московским «Динамо».



Все эти команды начали сезон не лучшим образом и не могут похвастать стабильной игрой, что и помогало подопечным Михаила Кравеца. Они здорово используют чужие слабости: задавили СКА большинством и высокой реализацией, перебегали просевший во второй половине «Локомотив», засушили играющую всплесками «магнитку».



Это скорее «Автомобилист» перебрал очков в стартовых поединках, исправно побеждая при не самой яркой игре. Как минимум с «Салаватом», «Авангардом» и «Куньлунем» им определённо повезло, да и домашняя игра с тем же «Витязям» (3:2) вышла скорее ничейной, но Якуб Коварж много выручал.



Тем не менее, на этот раз мы сыграем от уральцев. Во-первых, в предыдущем матче все факторы сыграли против них: вымучивающий каждый гол «Спартак» забил в Екатеринбурге три раза за 40 секунд, Коварж действовал заметно ниже привычного уровня, а реализация оказалась крайне низкой. Красно-белые победили со счётом 4:2.



Тот результат должен стать для подопечных Андрея Мартемьянова импульсом. Высокое количество брака, общая пассивность и просевшие вбрасывания были и раньше, но победная серия оттеняла подобные проблемы. Обидная неудача на своём льду с весьма средним на сегодня соперником – отличное тонизирующее средство.



«Витязь» забодал СКА в Санкт-Петербурге 22 сентября и продолжит играть в режиме «через день», а вот уральцы имели лишние сутки на отдых. Этого вполне достаточно, чтобы разобрать матч со «Спартаком», сделать выводы и настроиться должным образом. Единоличное лидерство в «регулярке» — хороший раздражитель.

Состав у гостей явно посильнее, да и история очных встреч с «Витязем» полностью на их стороне. Пять побед подряд, четыре из них – в основное время (3:2, 5:1, 2:1Б, 5:1, 5:3). П2 с ОТ за 1.70 – вариант попроще, П2 в основное время за 2.15 – посмелее. На наш взгляд, стоит даже подумать о победе «Автомобилиста» с форой «-1» за 2.50.

Ставки на матч «Витязь» — «Автомобилист»

Состав у гостей явно сильнее, да и история очных встреч с «Витязем» полностью на их стороне. Пять побед подряд, четыре из них – в основное время. Уральцы имели лишние сутки на отдых и наверняка не уступят «конёк». Единоличное лидерство в «регулярке» — хороший раздражитель.



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой «-1» за 2.50.