«Йокерит» — ЦСКА. Прогноз: голов в Хельсинки хватит на всех

25 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.72.

Анализ матча «Йокерит» — ЦСКА (25.09.2019)

«Йокерит» начал сезон крайне неровно. В восьми играх набрано всего семь очков, такой результат не позволяет находиться в зоне плей-офф: на сегодня финны занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Тем не менее практически все конкуренты провели на 1-2 матча больше, так что ситуация рабочая.



Любопытно вот что. С одной стороны, качество хоккея «джокеров» откровенно не впечатляет. В прежние годы они быстро покидали плей-офф, зато по гладкому первенству шли уверенно. Теперь этого нет: подопечные Лаури Марьямяки ужасающе нестабильны, да и к самому тренеру хватает вопросов.



В то же время нужно учитывать, что календарь в первые недели оказался непростым. «Йокерит» проиграл в основное время «Ак Барсу», «Авангарду» и СКА, причём выглядел ощутимо хуже только на фоне казанцев. Поражение от «Торпедо» получилось эпическим (вели со счётом 3:0 и 4:1, уступили в овертайме 5:6), но вообще набрать хотя бы очко в Нижнем крайне непросто. ЦСКА не даст соврать.



С середняками и аутсайдерами проблем не возникло: рижское «Динамо» разгромили со счётом 7:2, с «Северсталью» было 4:1, а уверенная победа над «Локомотивом» в Ярославле (4:1) отправила в отставку Крэйга Мактавиша. Вот и получается, что по-настоящему провальный матч у финнов всего один – 0:5 от «Динамо» в Минске, где после неплохого первого периода команда попросту встала.



Потому делать ставки на результат мы не будем. ЦСКА, естественно, ощутимо сильнее по составу и сыгранности. Если «армейцы» сыграют на своём уровне, то наверняка победят. Но накануне они провели изнурительное дерби со СКА (3:2Б), где пришлось отбегать 65 минут и очень много играть в меньшинстве.



Та встреча забрала много сил и эмоций, а потому Игорь Никитин с большой долей вероятности применит ротацию. В связи с этим возникают сомнения, что гости сумеют показать свой лучший хоккей. И второй момент – «армейцы» часто испытывают проблемы в Финляндии. В шести выездных матчах «регулярки» с «джокерами» они победили лишь однажды, да и то в 2015 году.



Потому П2 за 1.72 выглядит не слишком надёжно. Логичнее зайти с другой стороны. Вот уже семь игр «Йокерита» кряду получаются верховыми. ЦСКА тоже добавил в атаке, да и предыдущие очные встречи оказывались весёлыми – в прошлом сезоне было 4:1 и 0:5. Мы бы выбирали между ТБ 4 шайбы за 1.74, голом в каждом периоде за 2.22 и вариантом 2Х + ТБ 3,5 шайбы за 1.79.

Также стоит изучить гол «Йокерита» во втором периоде за 2.10. Финны забросили в основное время 25 шайб, 10 из них – именно на этом отрезке. ЦСКА чаще всего пропускает именно во второй 20-минутке – 7 голов из 12. Статистика сходится в одну точку, а коэффициент превышает двойку.

Ставки на матч «Йокерит» — ЦСКА

Вот уже семь игр «Йокерита» кряду получаются верховыми. ЦСКА тоже добавил в атаке, да и предыдущие очные встречи оказывались весёлыми – в прошлом сезоне было 4:1 и 0:5. ТБ 4 шайбы за 1.74 или даже гол в каждом периоде за 2.22 смотрятся любопытно.



Ставка №1: гол в каждом периоде за 2.22.



Ставка №2: гол «Йокерита» во втором периоде за 2.10.