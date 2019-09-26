«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз: Немировски вновь создаст проблемы Никитину

27 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.40.

Анализ матча «Торпедо» — ЦСКА (27.09.2019)

Нижегородцы начали сезон с трёх поражений в четырёх матчах. Непосредственно с качеством хоккея дела обстояли неплохо, не хватало лишь стабильности и везения. Тренерский штаб не стал шарахаться из стороны в сторону, продолжив гнуть свою линию. И результаты пришли. Да ещё какие.



Шесть побед в семи встречах при не самом простом календаре вывели команду на четвёртое место в Западной конференции с отрывом в 3-4 очка от ближайших преследователей. Обыграны ЦСКА, «Йокерит», «Авангард», «Нефтехимик», «Северсталь» и минское «Динамо». Никаких пассажиров, сплошь серьёзные соперники.



Даже единственное поражение выдалось очень красивым и драматичным. «Олени» проспали первую половину поединка с «Сочи», получили 0:4 за 33 минуты, а в итоге едва-едва не повторили собственный подвиг с игры против «Йокерита». Они сравняли счёт за 3,5 минуты до сирены (что любопытно – все голы забили в равных составах), но пропустили обидную шайбу в концовке.



Подопечные Дэвида Немировски по сравнению с прошлым сезоном заметно прибавили в позиционных атаках, прежде так ловко входить в чужую зону через пас удавалось редко. Вдобавок местный воспитанник Андрей Тихомиров навязал серьёзную конкуренцию шведу Андерсу Линдбеку. Тот, похоже, зачитался Набоковым и повадился ловить «бабочек».



Две предыдущие победы – над «Северсталью» и минским «Динамо» — нижегородцы одержали с Тихомировым в воротах. И выручал он достаточно. Теперь тренерам важно угадать с голкипером: Линдбек начудил в Сочи, но в той победе над ЦСКА (2:1ОТ) его заслуга велика – 34 сэйва с 35 бросков и несколько натуральных спасений.



Букмекеры дают 1.40 на победу гостей в основное время. Мы пойдём против волны. «Армейцы» проведут третий выездной матч за пять суток: сперва была тяжелейшая победа над СКА (3:2Б), а затем перелёт в Хельсинки и разгром «Йокерита» (5:1). «Олени», в свою очередь, мало того что играли с минчанами дома, так ещё и имели лишние сутки на восстановление.

Игорь Никитин после перелётов и двух непростых поединков (в каждом из них пришлось много играть в меньшинстве) непременно проведёт ротацию, а Илья Сорокин может получить отдых. Ларс Юханссон начал регулярку не лучшим образом, меньше двух шайб он ещё не пропускал. Второй момент – у «Торпедо» пять побед в пяти домашних матчах. Недооценивать такую статистику нельзя.



Словом, шансы у хозяев непременно возникнут. Разумеется, ЦСКА – непререкаемый фаворит, потолок которого гораздо выше. Да ещё и вряд ли забывший недавнее поражение от хоккеистов Дэвида Немировски. Но давать 1.40 на победу красно-синих в Нижнем Новгороде за 60 минут – это перебор.

Сыграем по коэффициенту и возьмём П1 с форой «+1,5» за 2.11. Можно даже рассмотреть 1Х за 2.91. Второй вариант – ИТБ 1,5 шайбы «Торпедо» за 2.40. «Олени» пробили эту планку в шести предыдущих играх. Если Сорокину предоставят отдых, шансы на проход будут ощутимыми.

Ставки на матч «Торпедо» — ЦСКА

Разумеется, ЦСКА – непререкаемый фаворит, но давать 1.40 на победу красно-синих в Нижнем Новгороде за 60 минут – это перебор. Сыграем по коэффициенту и возьмём П1 с форой «+1,5» за 2.11. У «Торпедо» шесть побед в семи матчах, лёгкой прогулки у фаворита быть не должно.



Ставка №1: победа «Торпедо» с форой «+1,5» за 2.11.



Ставка №2: ИТБ 1,5 шайбы «Торпедо» за 2.40.