«Атлетико» — «Реал». Прогноз: в мадридском дерби победит «Барселона»

28 сентября на стадионе «Ванда Метрополитано» в матче седьмого тура Примеры состоится мадридское дерби: «Атлетико» примет «Реал». Эксперты отдают предпочтение «матрасникам». Поставить на команду Диего Симеоне в букмекерских конторах можно за 2.48. Виктория «сливочных» оценивается аналитиками коэффициентом 3.08.

Прогноз матча «Атлетико» — «Реал Мадрид» (28.09.2019)

«Реал» и «Атлетико» подходят к очному противостоянию в статусе лидеров Примеры, что достаточно неожиданно. Зидана много и по делу критикуют, «сливочные» устроили масштабную закупку летом, но яркой игры пока так и не наблюдается. Симеоне лишился двух ключевых исполнителей мирового уровня и также вынужден искать баланс. Тем не менее, именно оба главных клуба Мадрида после шести туров занимают первую и вторую строчки в Испании.

Плотный календарь не пожалел обоих соперников. Предстоящий поединок станет пятым за 15 дней и для «Реала», и для «Атлетико». На указанном отрезке «сливочные» одержали три победы в Примере и получили 0:3 на выезде от «ПСЖ». В Лиге чемпионов команде Зинедина Зидана пока ничего не угрожает, а вот успешные результаты во внутреннем первенстве настраивают на оптимистичный лад.

У «Атлетико» было абсолютно заслуженное поражение от другого «Реала» из Сан-Себастьяна, вырванная на зубах ничья с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, унылые нули дома с «Сельтой» и выездная победа над «Мальоркой». Удивительно, но букмекеры считают фаворитом коллектив Диего Симеоне. Напрашивается фора «0» на «Реал» за 2.2, однако мы отважимся проверить более рискованный вариант.

За «матрасников» говорит фактор своего поля, других серьёзных козырей у хозяев нет. Да «Атлетико» опозорил «Реал» в предсезонном турнире, когда выиграл 7:3, но данный результат лишь послужит дополнительной мотивацией для гостей. Судить о раскладе сил в мадридском дерби по выставочному матчу двухмесячной давности не стоит.

Зидан осознанно дал отдохнуть многим лидерам перед встречей с принципиальным соперником. Лишь три футболиста «Реала», вышедших в основе против «Севильи», играли с первых минут в среду с «Осасуной». Ключевые исполнители Диего Симеоне рубились во всех матчах насыщенной второй половины сентября. Преимущество в свежести должно быть у «сливочных».

Бестолковое удаление в поединке с «Мальоркой» получил Мората, вариантов разнообразить игру у хозяев стало ещё меньше, но у команды Диего Симеоне всегда есть то, что сам главный тренер порой не стесняется демонстрировать. Матч пойдёт на три результата, поэтому мы сделаем выбор в пользу того исхода, который идёт за самый высокий коэффициент и статистически случается чаще других.

Ставка на ничью доступна в букмекерских конторах за вкусные 3.36, почему бы не рискнуть. Если говорить о пяти последних официальных встречах «Реала» и «Атлетико», то в основное время зафиксированы следующие результаты: 0:0, 1:1, 2:2, 0:0 и 3:1 в пользу «сливочных». Наверняка потере очков основных конкурентов обрадуется «Барселона». Каждый в мадридском дерби слишком хочет не только победить, но и поставить подножку врагу.

Ставка на матч «Атлетико» — «Реал Мадрид»

«Реал» и «Атлетико» проведут пятый матч за 15 дней. В пользу «матрисников» говорит фактор своего поля, но у Зидана более глубокий состав, а некоторые лидеры «сливочных» получили дополнительный отдых. За вкусный коэффициент 3.36 мы поставим на ничью. В последние годы по итогам мадридских дерби равный счёт на табло не редкость.

Ставка: ничья за 3.36

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».