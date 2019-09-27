Франция – Сербия. Прогноз: Нгапет будет зажигать

27 сентября во втором полуфинале чемпионата Европы по волейболу сыграют Франция и Сербия. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Анализ матча Франция – Сербия (27.09.2019)

После того, что сотворила Словения на этом чемпионате, впору зарекаться от каких-либо прогнозов. Во втором полуфинале нас ждёт пара более ровная, по крайней мере по именам. Но так ли это будет по матчу? Совсем не обязательно.

Объективно, все успехи и дикий кураж сборной Словении едва ли не на 50% связаны с фантастической атмосферой в зале. Гонят болельщики словенцев вперёд. Поэтому во втором полуфинале у Франции априори будет большое преимущество. Собственно, с этим в четвертьфинале успела столкнуться сборная Италии. Иван Зайцев забил 1 атаку из 14, проиграв два мяча на сетболе. С чем связать такую игру опытнейшего волейболиста, мировой звезды? Только с давлением трибун?

Ну да про трибуны понятно. По самой игре. Французы здорово подают на этом турнире, но и довольно много при этом ошибаются в атаке. Но пока всё это привело только к одному проигранному сету – в ничего не решающем матче против Италии в группе.

Разыгрывается Нгапет. Травму он залечил и всё больше похож на лучшие свои образцы. Это и команде придаёт уверенности. Эрвин – настоящий энергетический вампир, питается эмоциями с трибун. И в Париже у него недостатка в этом не будет.

Что до сербов, то они либо пока не проявляли своих лучших качеств, сберегая их на решающие матчи, либо же Слободану Ковачу не удалось исправить проблемы, возникшие еще при Николе Грбиче. Выигрывать да, выигрывают, но доигрались до тай-брейка с Украиной. Понятно, что те были максимально мотивированы, но сербы вышли с большой недооценкой. За что едва не поплатились.

Сегодня, конечно, настрой должен быть другим. Это полуфинал, это серьёзный соперник. Выигрывать у Сербии, в принципе, есть кем. Другое дело, что есть и недостатки, которые бросаются в глаза. Это и нестабильность связующего, и проблема со вторым доигровщиком. Да и Урош Ковачевич не так стабилен, как хотелось бы.

Сербам, чтобы навязать борьбу фавориту, нужно поймать кураж. Но в чужом зале это будет сделать крайне сложно. Так что, вероятно, все надежды будут на то, что пойдёт игра у Александара Атанасьевича. Ну и блок у Сербии очень высокий и мощный. Если удастся отодвинуть Францию от сетки, невысокие доигровщики могут стать жертвами. Но пока на турнире это не удалось сделать никому.

Ставки на матч Франция – Сербия (27.09.2019)

Этот чемпионат уже подарил нам кучу сенсаций. Особенно от сборной Словении. Но в ещё одну здесь совсем не верится. Не в том состоянии сербы, чтобы разбирать сборную Франции у неё дома. А те будут подпитываться энергией трибун парижского «Берси». Тот же Нгапет – артист, ему поддержка трибун крайне нужна и важна.

Отсюда играем победу Франции с форой по очкам (-9,5) за 1.85. Это вполне достойный вариант.

Ставка: победа Франции с форой (-9,5) за 1.85.

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».