«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Сорокин засушит Карсумса и Ганзла

1 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.51.

Анализ матча «Спартак» — ЦСКА (01.10.2019)

«Спартак» набирает ход, несмотря на тяжелейший календарь. В четырёх последних матчах одержаны три победы, за счёт чего удалось закрепиться на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Московский клуб наконец-то вышел на график «очко за игру».



Соперники действительно были очень тяжёлыми. Единственное поражение на упомянутом отрезке нанёс «Салават Юлаев» (4:2). В той игре красно-белые лучше смотрелись в стартовые 30-35 минут и повели 2:0, но пропустили в меньшинстве и напрочь провалили третий период. Всё остальное довершила ошибка Павла Хомченко, зевнувшего простой бросок с острого угла.

Впрочем, в других матчах всё складывалось идеально. Подопечные Олега Знарка добыли в них шесть очков, хотя превзошли оппонента только в первом поединке с «Автомобилистом» (4:2). В домашней встрече с уральцами (1:0) и выезде в Балашиху (3:4Б) «Спартак» допускал у своих ворот достаточно моментов, но всё же вырывал победу.



Причины на поверхности. Во-первых, не обошлось без доли везения: «Авто» испытывал чудовищные проблемы с завершением элементарных эпизодов, а «Авангард» просто выключился при счёте 3:1, посчитав вопрос решённым. Однако второй фактор выглядит более значимым. Речь о триумфальном возвращении Юлиуса Гудачек.



Словак пропустил старт сезона и здорово удивил, начав без малейшей раскачки после серьёзного простоя. За 120 минут по его воротам нанесли 64 броска, лишь три из которых достигли цели. Что любопытно, все – в большинстве. То есть в равных составах Гудачек до сих пор не пропустил ни разу, хотя имел внушительное количество работы.



Теперь ему предстоит максимально серьёзная проверка, финальный босс. Действующий чемпион КХЛ ЦСКА одержал шесть побед подряд, а в десяти предыдущих матчах пропускал не более двух шайб. Собственно, это и есть самый очевидный вариант – ИТМ 1,5 шайбы «Спартака» за 1.82. В 11 последних очных встречах красно-белые пробили планку лишь однажды.



«Армейцы» ранее испытали заметные трудности в Нижнем Новгороде, но разница в индивидуальном мастерстве и надёжная игра Юханссона перевесили старания хозяев (3:0). Московские дерби красно-синие всегда проводят собранно: 13 побед в официальных поединках подряд – это не шутка.



У «Спартака» есть явные проблемы со скоростью, в команде много возрастных хоккеистов. Скорее всего, ЦСКА выиграет «конёк» и найдёт способ забросить свои три шайбы, чего наверняка хватит для победы. Возьмём ставку «ЦСКА забьёт 3-4 гола» за 2.32.

Ставки на матч «Спартак» — ЦСКА

Московские дерби красно-синие всегда проводят собранно: 13 побед в официальных поединках подряд – это не шутка. У «Спартака» есть явные проблемы со скоростью, в команде много возрастных хоккеистов. Скорее всего, ЦСКА выиграет «конёк» и найдёт способ забросить свои три шайбы, чего наверняка хватит для победы.



Ставка №1: ИТМ 1,5 шайбы «Спартака» за 1.82.



Ставка №2: ЦСКА забьёт 3-4 гола за 2.32.

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».