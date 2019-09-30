«Аталанта» — «Шахтёр». Прогноз: украинский клуб забьёт на «Сан-Сиро»

1 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Шахтёром». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 1.80.

Анализ матча «Аталанта» — «Шахтёр Д» (01.10.2019)

Обе команды начали групповой этап Лиги чемпионов с разгромных поражений. В случае с «Шахтёром» никакой драмы нет: «Манчестер Сити» объективно выше на две головы, так как находится в другой весовой категории. Зацепиться за очки с озлобленными после поражения от «Норвича» «горожанами» было трудно.



Украинский клуб выглядел хуже по всем статьям и редко встречался с мячом даже при счёте 0:2, но пару хороших моментов всё же создал. Итоговые 0:3 смотрятся вполне нормально – против мотивированного «Сити» играть можно только при большой доле везения и убойной реализации. Ничего страшного не случилось.

А вот «Аталанта» влетела в Загребе местному «Динамо» (0:4), которое считалось аутсайдером группы С. При этом никаких удалений не было – судейство оказалось вполне нормальным, однако интригой даже и не пахло. Хорватский клуб забил три мяча уже к перерыву, а второй тайм фактически превратился в тренировку.



Разумеется, такой результат ощутимо ударил по шансам итальянцев на выход из группы. Встреча с «Шахтёром» становится для них вопросом жизни и смерти, ведь впереди спаренные матчи против «Манчестер Сити». Набрать в них больше одного очка вряд ли удастся, так что во втором туре необходимо побеждать любой ценой.



На внутренней арене соперники чувствуют себя предельно комфортно. «Горняки» добыли в девяти турах УПЛ девять побед с общей разницей 28:6, оторвавшись от ближайшего преследователя на 10 очков. После такого старта трудно представить расклад, при котором они упустят очередное чемпионство.



«Аталанта» набрала в шести турах 13 очков, расположившись на третьем месте в турнирной таблице. Проблема в другом – подопечные Джан Пьеро Гасперини много пропускают. Лишь в одном матче из шести (2:0 с «Ромой») им удалось отыграть на «ноль», хотя римляне создали достаточно остроты.



От этого и будем отталкиваться. У хозяев далеко не лучшая оборона, а главное – в какой-то момент им придётся раскрываться, ведь ничья пойдёт на руку сопернику. Соответственно, возможности у гостей появятся. «Обе забьют» за 1.67 и ИТБ 1 гола «Шахтёра» за 1.94 смотрятся хорошо.



Встреча состоится в Милане, а потому не будет для «Аталанты» полностью домашней. В принципе, можно рассмотреть ставку «Шахтёр» не проиграет за 2.16. Последний вариант – ТБ 4,5 жёлтой карточки за 2.30. Обеим командам важно набрать очки после разгромов в первом туре, убирать ноги и избегать стыков никто не станет.

Ставки на матч «Аталанта» — «Шахтёр Д»

У хозяев далеко не лучшая оборона, а главное – в какой-то момент им придётся раскрываться, ведь ничья пойдёт на руку сопернику. Соответственно, возможности у гостей появятся. «Обе забьют» за 1.67 и ИТБ 1 гола «Шахтёра» за 1.94 смотрятся хорошо.



Ставка №1: ИТБ 1 гола «Шахтёра» за 1.94.



Ставка №2: «Шахтёр» не проиграет за 2.16.



Ставка №3: ТБ 4,5 жёлтой карточки за 2.30.



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