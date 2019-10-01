«Лилль» — «Челси». Прогноз: Абрахам покажет себя во Франции

2 октября в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Лилль» — «Челси» (02.10.2019)

Обе команды начали групповой этап Лиги чемпионов с поражений, что существенно повышает ценность этой игры. Строго говоря, права на ошибку не осталось. Вторая неудача подряд переведёт шансы на выход плей-офф в теоретическую плоскость, так что эмоций и напряжения должно хватить на всех.



«Челси» на своём поле потерпел поражение от «Валенсии» (0:1), причём сделал это в фирменном стиле. Синие играли лучше соперника, создали внушительное количество моментов… и остались ни с чем из-за слабой реализации. 59% владения мячом, 10:2 по угловым, 8:3 по ударам в створ. И как вишенка на торте – нереализованный пенальти.



К выезду во Францию подопечные Фрэнка Лэмпарда подходят в хорошем настроении. На минувшей неделе они разнесли «Гримсби» в Кубке английской лиги (7:1), а затем обыграли «Брайтон» (2:0). Несмотря на сравнительно скромный счёт, преимущество было гигантским. Если бы не привычная слабость в завершении, гости пропустили бы пять-шесть раз.



«Лилль», в свою очередь, по всем статьям уступил «Аяксу» в Амстердаме (0:3). На один гол французы вполне наиграли, однако итоговый результат сомнений не вызвал. Прошлогодний полуфиналист Лиги чемпионов вёл игру, ловко вскрывал опорную зону и исправно создавал остроту.



На уровне Лиги 1 оборона «догов» смотрится более-менее достойно, а вот в Лиге чемпионов этого не хватает. 35-летний Жозе Фонте уже не так хорош, подчищать за партнёрами ему удаётся не всегда. «Лилль» пропустил в шести матчах чемпионата Франции из восьми, ловкие англичане 1-2 гола наверняка сообразят.



«Лилль» в межсезонье лишился сразу нескольких лидеров, так что их ситуации с «Челси» во многом похожи. В обоих случаях команду фактически приходится отстраивать заново, доверяя при этом молодым футболистам. Разумеется, говорить о стабильных результатах с крепкими соперниками на начальной стадии не приходится.



Прежде всего возьмём «гол в первые 27 минут – нет» за 2.28. Права на ошибку нет, так что начало должно получиться аккуратным. Скорее всего, игра раскочегарится ближе к перерыву. Также в связи с высокой значимостью поединка логично предположить серьёзное число стыков и срывов атак. ТБ 3,5 жёлтой карточки за 1.70 – хорошая ставка.

Третий вариант – гол Тэмми Абрахама за 1.95. Лэмпард заменил форварда в игре с «Брайтоном» вскоре после второго мяча, что можно считать косвенным подтверждением выхода с первых минут во Франции. Тем более с учётом подвешенного состояния Жиру. Оборона у «Лилля» средненькая, а потому 2-3 хороших момента Тэмми наверняка получит.

Ставки на матч «Лилль» — «Челси»

Обе команды начали групповой этап с поражений, что существенно повышает ценность игры. Строго говоря, права на ошибку не осталось. Вторая неудача подряд переведёт шансы на выход плей-офф в теоретическую плоскость, так что эмоций и напряжения будет много. Возьмём гол в первые 27 минут – нет за 2.28.



Ставка №1: гол в первые 27 минут – нет за 2.28.



Ставка №2: ТБ 3,5 жёлтой карточки за 1.70.



Ставка №3: гол Тэмми Абрахама за 1.95.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».