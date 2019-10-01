«Ак Барс» — СКА. Прогноз: трёх периодов Квартальнову и Кудашову не хватит

2 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани встретится со СКА. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 2.35.

Анализ матча «Ак Барс» — СКА (02.10.2019)

«Ак Барс» хорош: девять побед из 11 возможных, 18 очков и заслуженное первое место в Восточной конференции. За первый месяц случились всего два поражения. В очень близкой игре с ЦСКА (2:3) при крайне сомнительном судействе, а также в Новосибирске (2:4). Но там «Сибирь» выдала лучшую игру в сезоне, а казанцы включились только в третьем периоде.



Ту неудачу удалось закрыть сразу же, раскрошив «Трактор» и «Куньлунь» с общим счётом 11:0. Впрочем, классную команду видно не столько в удачные дни, сколько в те моменты, когда ничего толком не получается. В этом смысле недавнее дерби с крепким «Нефтехимиком» (3:2) выдалось показательным.



«Барсы» очень тяжело входили в игру. В первом периоде всё валилось из рук, количество брака зашкаливало, а атака вязла в районе синей линии. Мотивация нижнекамцев бросалась в глаза, а возможностей для спецбригад не было – за 60 минут гости удалились лишь трижды. Но «Ак Барс» всё равно нашёл способ выиграть.



Та победа получилась далеко не самой яркой, а показанный хоккей трудно назвать красивым. Тем не менее подопечные Дмитрия Квартальнова произвели внушительное впечатление. На заказ найти в себе силы, добавить в нужный момент и выстоять ничуть не легче, чем забросить 5-6 шайб в поединке, где всё получается.



СКА тяжело вкатывался в сезон, зато после двух поражений подряд на своём льду последовала победная серия. Разгром «Салавата Юлаева» (4:1) не должен вводить в заблуждение: шансы у уфимцев имелись, однако потеря Кадейкина у своих ворот при счёте 1:1 и слабая реализация в третьем периоде не позволили зацепиться за очки.



Победы над московским (4:1) и рижским «Динамо» (3:0) получились более чем уверенными. Впрочем, москвичам сейчас всё даётся через силу, а клуб из Латвии потерпел четыре разгрома подряд и находится в плачевном состоянии. Питерцы набрали ход и вернули уверенность, но два предыдущих соперника определённо хуже «Ак Барса».



Рискнём проверить лобовую ничью за 4.10. Команды близки по уровню и держат планку, но вместе с тем имеют определённые проблемы. И второй момент – казанцы за 11 матчей регулярного чемпионата ни разу не ушли в дополнительное время. В какой-то момент серия должна прерваться.

Другая ставка – ИТМ 0,5 очка Плотникова за 2.20. Сергей полезен, в 13 матчах у него 13 (3+10 очков). Но если брать встречи с топ-клубами, расклад резко меняется: с «Автомобилистом», ЦСКА и «Витязем» он откатал вхолостую, а во втором поединке с «армейцами» зацепил лишь второй ассист. Плотников проявил себя только с «СЮ», набрав 1+1. Сыграем по коэффициенту.

Ставки на матч «Ак Барс» — СКА

Рискнём проверить лобовую ничью за 4.10. Команды близки по уровню и держат планку, но вместе с тем имеют определённые проблемы. Кроме того, казанцы за 11 матчей регулярного чемпионата ни разу не ушли в дополнительное время. В какой-то момент серия должна прерваться.



Ставка №1: ничья за 4.10.



Ставка №2: ИТМ 0,5 очка Плотникова за 2.20.