«Краснодар» — «Хетафе». Прогноз: ловим букмекеров на глупейшей ошибке

3 октября на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в матче второго тура группового этапа Лиги Европы встретится с испанским «Хетафе». Эксперты ожидают упорный поединок и не решаются сделать однозначный выбор в пользу одной из команд. Поставить на «быков» можно за 2.57. Виктория «городских» доступна в конторах за коэффициент 3.02. Отметим, что букмекеры дают солидные 2.35 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча «Краснодар» — «Хетафе» (03.10.2019)

В минувшее воскресенье «Краснодар» на своём поле одолел тульский «Арсенал» и остался в группе лидеров РПЛ. «Быки» прервали серию из трёх поражений подряд, по ходу которой накопилось немало претензий к главному тренеру. Коллектив Мурада Мусаева получил 0:5 от «Базеля», уступил 2:3 ЦСКА, а затем вылетел даже из Кубка России от скромного «Нижнего Новгорода».



В целом, катастрофы для «Краснодара» не случилось. Позиция для борьбы за самые высокие места в РПЛ сохранена, а гостевая неудача на групповом этапе Лиге Европы не ставит крест на перспективах команды. Теперь «быкам» необходимо побеждать непростого соперника, но ничего невозможного для парней Мурада Мусаева не существует.



«Хетафе» получил дополнительный день отдыха, так как свой матч против «Барселоны» «городские» провели в субботу. С другой стороны, коллективу Пепе Бордаласа приходится тратить силы на перелёт и работать в рамках ограниченной ротации. Впрочем, испанский клуб в первом туре разобрался с «Трабзонспором», поэтому некоторый запас прочности в Лиге Европы позволит гостям чувствовать себя уверенно.



Стратегическое превосходство испанцев заставляет нас дважды подумать прежде, чем сделать выбор. Дома «Краснодар» обычно хорош, но хозяев не устроит даже ничья. «Хетафе» сможет осознанно выманивать соперника, чтобы затем использовать свободные зоны на чужой половине. В нынешнем сезоне команду Пепе Бордаласа не назвать оплотом надёжности. В Примере у «городских» уже 11 пропущенных мячей после семи туров.



Достоинства «быков» всем прекрасно известны. Команда Мурада Мусаева любит и умеет созидать впереди, но порой у «Краснодара» возникает слишком много проблем в обороне. Удивительно, но букмекеры ожидают увидеть низкую результативность в выбранной нами встрече. В данном случае вполне уместно сыграть против экспертов и взять общий тотал больше 2 за 1.72.



В трёх последних поединках с участием «Хетафе» зафиксированы следующие результаты: 4:2 с «Мальоркой», 3:3 с «Валенсией» и 0:2 с «Барселоной». У «Краснодара» был низовой матч с «Нижним Новгородом», зато в пяти других встречах сентября с участием «быков» зрители становились свидетелями как минимум двух мячей.

Из-за котировок аналитиков мы получили возможность перестраховаться. Тотал больше 2 принесёт нам возврат, если в игре будет забито ровно два гола, поэтому шансы потерять средства при выбранной ставке невелики. Шикарная атмосфера на стадионе «ФК Краснодар» зарядит всех участников действа соответствующей энергетикой, и зрители увидят футбольный спектакль.

Ставка на матч «Краснодар» — «Хетафе»

Букмекеры необоснованно ожидают низовой итог в матче «Краснодар» — «Хетафе». «Быки» — это классическая верховая команда, да и у «городских» хватает проблем в обороне. За коэффициент 1.72 мы проверим тотал больше 2. Ровно два мяча во встрече приведут к возврату средств, а следующий гол уже гарантирует прибыль.



Ставка: тотал больше 2 за 1.72.



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