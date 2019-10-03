Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко. Прогноз: GGG вновь станет чемпионом

5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится крупномасштабное боксёрское шоу, главным событием которого станет чемпионский бой великого боксёра из Казахстана Геннадия Головкина и крепкого двукратного претендента на пояс по линии IBF украинца Сергея Деревянченко. Именно титул по версии IBF боксёры и оспорят в очном матче.
Анализ боя Головкин – Деревянченко (05.10.2019)
Головкин считается уверенным фаворитом в предстоящем поединке, однако не стоит заранее сбрасывать со счетов его соперника Деревянченко. Сергей – крайне неуступчивый, духовитый и опытный боксёр. В профессионалах он относительно недавно, и это несмотря на немолодой возраст – 33 года.
Деревянченко обладает солидным послужным списком в любителях и полупрофессионалах. Также на его счету достойный, хоть и проигранный бой против сильного Дэниела Джейкобса. Напомним, именно с Джейкобсом Головкин провёл первый по-настоящему тяжёлый чемпионский поединок в профи-карьере.
Деревянченко выиграл 12 из 13 поединков, а в 10 случаях он нокаутировал соперников. Иными словами, помимо поставленной боксёрской классической техники в арсенале украинца также есть и тяжёлый удар.
Однако, понятное дело, не такой тяжёлый, как у Геннадия Головкина. Недавние поединки (реванш с Альваресом и быстрые победы над Мартиросяном и Роллсом) показали, что GGG хоть и немного потерял в скорости, но его мощь всё ещё на месте.
А если отдельно остановиться на последнем поединке, то станет очевидно, что Головкин пробует вернуться к истокам – техничному, игровому боксу, которым он искусно владел ещё во времена своих славных выступлений в любителях. Связано это, очевидно, со сменой тренера – недавно Головкин разорвал многолетние отношения со специалистом Абелем Санчесом и объявил о начале сотрудничества с Джонатаном Бэнксом, известным по работе с Владимиром Кличко.
И это чуть ли не главный аргумент в пользу победы Головкина именно судейским решением. Новый стиль GGG не предусматривает обязательного нокаута, а досрочный успех в бою с Роллсом – лишь показатель уровня соперника казахстанца. Деревянченко боксёр иного класса, с ним будет значительно сложнее. И всё же опыт больших боёв и мастерство помогут Головкину вернуть себе титул.
Прогноз на бой Головкин – Деревянченко
Головкин пробует вернуться к истокам – техничному, игровому боксу, которым он искусно владел ещё во времена своих славных выступлений в любителях. Связано это, очевидно, со сменой тренера. И это чуть ли не главный аргумент в пользу победы Головкина именно судейским решением.
Ставка: победа Геннадия Головкина решением судей за 2.32.
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