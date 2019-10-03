«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз: Нойер не пропустит перед поездкой в сборную

5 октября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч седьмого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Хоффенхаймом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.14.

Анализ матча «Бавария» — «Хоффенхайм» (05.10.2019)

«Бавария» после непростого старта сезона набрала ход, успев ещё до конца сентября выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Четыре победы в пяти предыдущих турах (три из них – разгромные), плюс ничья с «РБ Лейпциг» на выезде (1:1). Хотя преимущество действующего чемпиона в той игре было заметным.



В Падерборне добраться до разгрома не удалось (3:2), но это было накануне Лиги чемпионов. Фаворит явно берёг силы, включив режим экономии энергии при счёте 2:0. Подход себя оправдал: старт в главном клубном турнире Европы получился убийственным, выход в плей-офф теперь видится делом техники.



Две победы в двух турах с общим счётом 10:2 – это серьёзно. И если 3:0 в Мюнхене с «Црвеной Звездой» никого не удивили, то вынос «Тоттенхэма» в Лондоне на его поле (7:2) смотрелся впечатляюще. А ведь немцы спокойно могли отгрузить примерно столько же и сербам, если б не ужасная реализация.



«Хоффенхайм» после ухода Юлиана Нагельсмана ожидаемо просел. Всего одна победа в шести турах, да и та далась с трудом: на своём поле удалось забодать средненький «Вердер», который к тому же с 77-й минуты играл в меньшинстве. Решающий мяч состоялся уже в самой концовке.



Но это ещё ладно. Гораздо печальнее другое – клуб из Зинсхайма не забил в четырёх матчах Бундеслиги из шести. Про три гола в ворота бременцев мы уже упомянули, также была результативная ничья с «Вольфсбургом» (1:1). Пробить «Айнтрахт», «Байер», «Майнц» и «Боруссию М» не удалось.



Вроде бы напрашивается П1 всухую за 2.03, но есть подвох: в трёх предыдущих очных поединках в немецком чемпионате «Хоффенхайму» удавалось забить мюнхенцам. Если вы считаете, что без Нагельсмана традиция оборвётся – рассмотрите этот вариант. Пока гостям голы даются туго.

Вторая ставка – ТБ 1 мяча «Баварии» к 31-й минуте за 2.38. Действующий чемпион славно покуражился в Лондоне, этот импульс может не пропасть за трое суток. Впереди пауза на матчи сборных, фаворит наверняка постарается побыстрее убить интригу и поберечь силы в оставшееся время.

Ставки на матч «Бавария» — «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» после ухода Юлиана Нагельсмана ожидаемо просел. Всего одна победа в шести турах, да и та далась с трудом. Вдобавок клуб из Зинсхайма не забил в четырёх матчах Бундеслиги из шести. Возьмём П1 всухую за 2.03.



Ставка №1: победа «Баварии» всухую за 2.03.



Ставка №2: ТБ 1 мяча «Баварии» к 31-й минуте за 2.38.



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