Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Статьи /

«Байер» — «РБ Лейпциг», 5 октября 2019, прогноз на матч Бундеслиги

«Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз
Алексей Серяков
«Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз: соперники «Локо» и «Зенита» устроят шоу
РБЛ в шести очных матчах с «Байером» добыл четыре победы.
Ставки 0

5 октября в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» состоится матч седьмого тура чемпионата Германии между «Байером» и «РБ Лейпциг». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «аспириновых» можно с коэффициентом 2.36.

Анализ матча «Байер» — «РБ Лейпциг» (05.10.2019)

Германия - Бундеслига. 7-й тур
05 октября 2019, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг

В чемпионате Германии после шести туров сложилась занимательная ситуация. Лидирует, как обычно, «Бавария»: четыре победы и две ничьи, 14 очков. А вот сразу за ней выстроилась натуральная шеренга из соискателей. Сразу пять команд набрали по 13 баллов, причём дортмундской «Боруссии» среди них нет.

А вот «Байер» и «РБ Лейпциг» — есть. И их объединяет не только это. Оба клуба попали на групповом этапе Лиги чемпионов в квартеты с российскими командами. И оба в середине рабочей недели свои матчи проиграли, чем, естественно, ухудшили своё положение в турнире.

Справедливости ради, «быков» это абсолютно точно касается в меньшей степени. Они довольно неожиданно уступили на своём поле «Лиону» всухую (0:2) при весомом преимуществе и двух привозах, но по-прежнему крепко стоят на ногах за счёт победы над «Бенфикой» в Португалии (2:1).

Впереди спаренные встречи с «Зенитом», четырёх очков определённо хватит для того, чтобы чувствовать себя хозяином положения перед решающими турами. Всё же потенциал у РБЛ повыше, чем у конкурентов по группе G. А вот «Байер» о таком раскладе может лишь мечтать.

Строго говоря, подопечные Петера Боша уже к октябрю потеряли шансы на выход в плей-офф, уступив «Локомотиву» (1:2) и «Ювентусу» (0:3). Причём на фоне туринцев немцы выглядели жутко слабо, что косвенно подтверждает статистика по ударам в створ (0:7). Если вдруг «Атлетико» не начнёт дарить подарки, верхом притязаний «аспириновых» останется третье место и Лига Европы.

«Ред Булл Лейпциг» явно проводит не лучший отрезок, проиграны уже два матча подряд. 1:3 от «Шальке» лишили команду первого места в турнирной таблице чемпионата Германии, а 0:2 от «Лиона» усложнили жизнь в еврокубках. Тем не менее получить в такой ситуации «Байер» — это чуть ли не идеальный расклад.

Соперник статусный, так что победа позволит реабилитироваться и уйти на международную паузу в хорошем настроении. Кроме того, леверкузенцы явно получили психологический удар от провала в Лиге чемпионов, а их смелый и агрессивный стиль вполне удобен «быкам». Вскрывать «автобусы» не придётся, а прессинговать и бежать гости умеют великолепно.

Статистика очных встреч на нашей стороне: РБЛ в шести матчах с «Байером» добыл четыре победы при одном-единственном поражении. Потому П2 с нулевой форой за 2.20 смотрится здорово. Второй вариант – ТБ 3,5 мяча за 2.25. Вот результаты предыдущих поединков соперников: 4:2, 3:0, 1:4, 2:2, 1:0, 3:2. Скучно вряд ли будет.

Ставки на матч «Байер» — «РБ Лейпциг»

Леверкузенцы явно получили психологический удар от провала в Лиге чемпионов, а их смелый и агрессивный стиль вполне удобен «быкам». Вскрывать «автобусы» не придётся, а прессинговать и бежать гости умеют великолепно. Статистика очных встреч на нашей стороне: РБЛ в шести матчах с «Байером» добыл четыре победы при одном-единственном поражении.

Ставка №1: победа «РБ Лейпциг» с нулевой форой за 2.20.

Ставка №2: ТБ 3,5 мяча за 2.25.

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019