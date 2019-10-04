«Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз: соперники «Локо» и «Зенита» устроят шоу

5 октября в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» состоится матч седьмого тура чемпионата Германии между «Байером» и «РБ Лейпциг». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «аспириновых» можно с коэффициентом 2.36.

Анализ матча «Байер» — «РБ Лейпциг» (05.10.2019)

В чемпионате Германии после шести туров сложилась занимательная ситуация. Лидирует, как обычно, «Бавария»: четыре победы и две ничьи, 14 очков. А вот сразу за ней выстроилась натуральная шеренга из соискателей. Сразу пять команд набрали по 13 баллов, причём дортмундской «Боруссии» среди них нет.



А вот «Байер» и «РБ Лейпциг» — есть. И их объединяет не только это. Оба клуба попали на групповом этапе Лиги чемпионов в квартеты с российскими командами. И оба в середине рабочей недели свои матчи проиграли, чем, естественно, ухудшили своё положение в турнире.



Справедливости ради, «быков» это абсолютно точно касается в меньшей степени. Они довольно неожиданно уступили на своём поле «Лиону» всухую (0:2) при весомом преимуществе и двух привозах, но по-прежнему крепко стоят на ногах за счёт победы над «Бенфикой» в Португалии (2:1).



Впереди спаренные встречи с «Зенитом», четырёх очков определённо хватит для того, чтобы чувствовать себя хозяином положения перед решающими турами. Всё же потенциал у РБЛ повыше, чем у конкурентов по группе G. А вот «Байер» о таком раскладе может лишь мечтать.



Строго говоря, подопечные Петера Боша уже к октябрю потеряли шансы на выход в плей-офф, уступив «Локомотиву» (1:2) и «Ювентусу» (0:3). Причём на фоне туринцев немцы выглядели жутко слабо, что косвенно подтверждает статистика по ударам в створ (0:7). Если вдруг «Атлетико» не начнёт дарить подарки, верхом притязаний «аспириновых» останется третье место и Лига Европы.



«Ред Булл Лейпциг» явно проводит не лучший отрезок, проиграны уже два матча подряд. 1:3 от «Шальке» лишили команду первого места в турнирной таблице чемпионата Германии, а 0:2 от «Лиона» усложнили жизнь в еврокубках. Тем не менее получить в такой ситуации «Байер» — это чуть ли не идеальный расклад.



Соперник статусный, так что победа позволит реабилитироваться и уйти на международную паузу в хорошем настроении. Кроме того, леверкузенцы явно получили психологический удар от провала в Лиге чемпионов, а их смелый и агрессивный стиль вполне удобен «быкам». Вскрывать «автобусы» не придётся, а прессинговать и бежать гости умеют великолепно.

Статистика очных встреч на нашей стороне: РБЛ в шести матчах с «Байером» добыл четыре победы при одном-единственном поражении. Потому П2 с нулевой форой за 2.20 смотрится здорово. Второй вариант – ТБ 3,5 мяча за 2.25. Вот результаты предыдущих поединков соперников: 4:2, 3:0, 1:4, 2:2, 1:0, 3:2. Скучно вряд ли будет.

Ставки на матч «Байер» — «РБ Лейпциг»

Леверкузенцы явно получили психологический удар от провала в Лиге чемпионов, а их смелый и агрессивный стиль вполне удобен «быкам». Вскрывать «автобусы» не придётся, а прессинговать и бежать гости умеют великолепно. Статистика очных встреч на нашей стороне: РБЛ в шести матчах с «Байером» добыл четыре победы при одном-единственном поражении.



Ставка №1: победа «РБ Лейпциг» с нулевой форой за 2.20.



Ставка №2: ТБ 3,5 мяча за 2.25.



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