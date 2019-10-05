«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: без Погба Сульшеру будет туго

6 октября в Ньюкасле-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» состоится матч восьмого тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 1.91.

Анализ матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» (06.10.2019)

«Ньюкасл Юнайтед» после ухода Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера ожидаемо начал погружение на дно. Темп взят на зависть московскому «Динамо»: пять очков в семи турах чемпионата Англии закономерно привели к месту в зоне вылета. Меньше набрал только «Уотфорд», который уже успел сменить тренера.

Справедливости ради, календарь попался крайне непростой. На дворе начало октября, а «сороки» уже успели сыграть с «Арсеналом», «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» и «Лестером». В восьмом туре предстоит свидание с «МЮ», а в девятом – с «Челси». Дальше будет легче – вплоть до Boxing Day, за исключением «Ман Сити», будут попадаться сплошь середняки и аутсайдеры.

В общем, никаких иллюзий относительно тренерских способностей Стива Брюса уже давно ни у кого нет, однако стоит признать, что пройти имевшийся отрезок принципиально лучше было непросто. «Ньюкасл» хлопнул в Лондоне «Тоттенхэм» (1:0), зацепил ничьи с «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0). Не бог весть что, но жить можно.

«Манчестер Юнайтед» тоже переживает непростые времена – в шести последних турах английской Премьер-лиги добыта лишь одна победа, да и та при ничейной игре (1:0 с «Лестером» и гол с пенальти). На сегодня «дьяволы» с девятью очками находятся на 10-й позиции в турнирной таблице.

В четверг команда проводила выездной матч Лиги Европы с «АЗ Алкмар» (0:0). Результат мог быть и хуже: хозяева подобрались гораздо ближе к голу, тогда как англичане ровным счётом ничего не создали. Впрочем, проблемы с усталостью вряд ли возникнут. На поле вышел полностью резервный состав плюс Давид де Хеа, по 10-30 минут получили Мактоминай, Лингард и Рашфорд.

Трудности заключается в другом. «МЮ» точно не поможет Поль Погба, который при всей своей инфантильности очень полезен во встречах с аутсайдерами, потом что классно продвигает мяч и способен на нестандартные действия. С учётом отсутствия Лингарда и Марсьяля, взлом «автобуса» рискует оказаться непростым.

Скорее всего, «Ман Юнайтед» будет много использовать фланги, а острота станет исходить преимущественно от навесов, прострелов и стандартов. В связи с этим проверим ИТБ 5,5 угловых «МЮ» за 2.10. Также можно рассмотреть гол головой за 2.50, а вариант для авантюристов – гол Гарри Магуайра за 7.50.

Обе команды имеют значительные проблемы с созиданием, так что матч рискует получиться низовым. Помешать этому может разве что быстрый мяч. ТМ 2,5 гола идёт всего лишь за 1.77, но можно взять Х2 + ТМ 2,5 мяча за 2.08.

Ставки на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

Обе команды имеют значительные проблемы с созиданием, так что матч рискует получиться низовым. Скорее всего, без травмированного Погба «Ман Юнайтед» будет много использовать фланги, а острота станет исходить преимущественно от навесов, прострелов и стандартов. В связи с этим проверим ИТБ 5,5 угловых «МЮ» за 2.10.

Ставка №1: ИТБ 5,5 угловых «МЮ» за 2.10.

Ставка №2: гол головой за 2.50.

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