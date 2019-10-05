ЦСКА – «Ростов». Прогноз: Карпин продолжит доминировать над Гончаренко

6 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в центральном матче 12-го тура РПЛ ЦСКА примет «Ростов». Согласно котировкам экспертов, больше шансов на победу у красно-синих. Поставить на «армейцев» в букмекерских конторах можно за 2.01. Виктория команды Валерия Карпина оценивается аналитиками коэффициентом 3.74. Тотал меньше 2,5 доступен за 1.87.

Прогноз матча ЦСКА – «Ростов» (06.10.2019)

ЦСКА в РПЛ и в Лиге Европы демонстрирует абсолютно противоположные результаты. Неужели команда Виктора Гончаренко умеет достойно выступать только с хорошо знакомыми соперниками или уровень внутреннего первенства не выдерживает сравнения даже с «Лудогорцем» и «Эспаньолом»?



В РПЛ у ЦСКА пять побед подряд, 13 забитых мячей на указанном отрезке и первая строчка по итогам 11 туров. Впрочем, многие специалисты считают, что «армейцы» уступают по уровню игры и подбору исполнителей «Локомотиву» и «Зениту». Но разве это волнует Виктора Гончаренко? Наставник красно-синих выжимает практически максимум из имеющегося под рукой материала, омрачают картину лишь выступления в Лиге Европы.



Ближайший соперник ЦСКА как раз и стремится попасть в Европу. Если взять пять последних матчей «Ростова» в РПЛ, то здесь у команды Валерия Карпина четыре победы и обидное поражение от «Тамбова». Именно упущенных в Саранске очков жёлто-синим не хватает для лидерства во внутреннем первенстве.



По мнению букмекеров, фаворитом в ближайшем поединке следует считать ЦСКА. На наш взгляд, эксперты недооценивают «Ростов». Например, Х2 на гостей идёт за 1.83, и у нас достаточно предпосылок, чтобы проверить именно данный вариант. Победная серия «армейцев» слишком затянулась. Согласитесь, красно-синие – это не «Ливерпуль», «Бавария» или ПСЖ, которые могут стабильно набирать по три очка в своих чемпионатах.



Состав у Виктора Гончаренко может и более талантливый, чем у «Ростова», но зато в стане жёлто-синих хватает опытных футболистов, которым есть что доказывать. Ионов и Ерёменко часть карьеры провели в ЦСКА, Карпин в том году уже обыгрывал «армейцев» на «ВЭБ Арене», да и о разнице в нагрузке не стоит забывать.



Для ЦСКА предстоящий поединок станет седьмым за 22 дня. Да, периодически Гончаренко давал передышку своим лидерам, но сил потрачено немало. В четверг с «Эспаньолом» «армейцы» полностью задействовали основной состав, когда «Ростов» отдыхал и целенаправленно готовился именно к матчу с красно-синими.



Победная серия команды Виктора Гончаренко в РПЛ впечатляет, но вторая подряд неудача в Лиге Европы наверняка окажет негативное воздействие на психологическое состояние футболистов ЦСКА. «Ростов» сейчас играет в своё удовольствие. В противостояниях с московскими клубами у Валерия Карпина в нынешнем сезоне полный порядок: 2:2 со «Спартаком», 2:1 с «Локомотивом» и 3:0 с «Динамо».

В прошлом сезоне ЦСКА не смог забить хотя бы один мяч в ворота «Ростова» за два матча. Сейчас у жёлто-синих проблемы с обороной, зато полный порядок с созиданием. Шомуродов мечтает выиграть гонку бомбардиров, а Карпин пытается дотянуться до еврокубков. Пожалуй, успешная серия «армейцев» в РПЛ слишком затянулась. Гончаренко не волшебник, чтобы с не самым сильным составом уничтожать всю лигу.

Ставка на матч ЦСКА – «Ростов»

У ЦСКА в РПЛ пять побед подряд, но «армейцы» уже дважды оступились в Лиге Европы. Плотный календарь негативно скажется на физическом состоянии красно-синих, поэтому за 1.83 мы возьмём Х2 на гостей. В прошлом сезоне Карпин ни разу не уступил Гончаренко. Букмекеры переоценивают хозяев.



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.83.



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