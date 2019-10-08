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Д. Миллман – А. Рублёв, 9 октября, прогноз на матч турнира в Шанхае

Джон Миллман – Андрей Рублёв. Прогноз
Алексей Серяков
Джон Миллман – Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин выйдет в третий круг
Матч с Рублёвым станет для немолодого австралийца седьмым за восемь суток.
Ставки 0

9 октября в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае в мужском одиночном разряде Джон Миллман сыграет с Андреем Рублёвым. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.55.

Анализ матча Джон Миллман – Андрей Рублёв (09.10.2019)

Шанхай. 2-й круг
09 октября 2019, среда. 10:10 МСК
Джон Миллман
58
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
33
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв прошёл первый круг «Мастерса» в Шанхае, одолев крепкого Борну Чорича за 95 минут (6:4, 7:6). По счёту может показаться, что матч получился близким, хотя это не совсем так. Непосредственно по качеству игры российский теннисист был лучше от начала и до конца, а хорвату повезло добраться до тай-брейка.

Андрей стабильно цеплялся на приёме и вынуждал оппонента вырывать каждый гейм, а свою подачу в подавляющем большинстве случаев удерживал без хлопот. Даже сухая статистика неплохо отражает имевшееся преимущество: 30-12 по выигранным очкам на приёме, 13-1 по брейк-пойнтам.

Подвела только реализация. В ключевые моменты было много ошибок, в большинстве случаев совсем необязательных. В результате из 13 шансов удалось выжать лишь два брейка, тогда как хорват использовал единственную возможность. Впрочем, Рублёва это не сломало, тай-брейк он забрал без особых хлопот.

В остальном всё довольно типично. Убойная подача никуда не делась – 15 эйсов при одной двойной ошибке, 89% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом и 64% — после попадания вторым. Агрессивный теннис с минимальным количеством простых перебросов через сетку, желание постоянно обострять.

Следующий соперник довольно неприятен. Джон Миллман находится за пределами топ-50 и не обладает великолепными габаритами, но на харде он традиционно опасен. За примерами далеко ходить не надо: перед Шанхаем он выступал в Токио, где прошёл квалификацию, добрался до финала и уступил только Новаку Джоковичу.

Правда, тот турнир наверняка отнял много сил: поединок с Рублёвым станет для уже немолодого австралийца седьмым за восемь суток без учёта квалификации в Японии. В первом круге он два часа возился с находящимся в слабой форме Гидо Пельей (6:3, 7:5) и чудом не отдал профильному грунтовику ни одной подачи. Аргентинец имел семь брейк-пойнтов, но так и не добрался до брейка.

Скорее всего, в первом сете Миллман навяжет борьбу. Если россиянин не дрогнет, в дальнейшем за счёт свежести и молодости у него появится преимущество. Возьмём две ставки – П2 в двух партиях за 2.30 и «первый сет результативнее второго» за 2.33.

Ставки на матч Джон Миллман – Андрей Рублёв

Миллман на харде традиционно опасен: перед Шанхаем он добрался до финала в Токио и уступил только Новаку Джоковичу. Правда, тот турнир наверняка отнял много сил: поединок с Рублёвым станет для уже немолодого австралийца седьмым за восемь суток. В первом круге он два часа возился с находящимся в слабой форме Гидо Пельей (6:3, 7:5). Ставим на Андрея.

Ставка №1: первый сет результативнее второго за 2.33.

Ставка №2: победа Рублёва в двух партиях за 2.30.

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