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А. Зверев – А. Рублёв, 10 октября, прогноз на матч турнира в Шанхае

А. Зверев – А. Рублёв, 10 октября, прогноз на матч
Алексей Серяков
Александр Зверев – Андрей Рублёв. Прогноз: без тай-брейка не обойдётся
По очным встречам немец впереди 2-0, в обоих случаях никакой борьбы не было и близко.
Ставки 0

10 октября в матче третьего круга турнира категории «Мастерс» в Шанхае в мужском одиночном разряде Александр Зверев сыграет с Андреем Рублёвым. Букмекеры отдают явное предпочтение немецкому теннисисту: поставить на победу Зверева можно с коэффициентом 1.57.

Анализ матча Александр ЗверевАндрей Рублёв (10.10.2019)

Шанхай. 3-й круг
10 октября 2019, четверг. 14:50 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
33
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв очень понравился в матче второго круга с Джоном Миллманом, и дело даже не в счёте (6:2, 6:0). В стартовом раунде он играл заметно лучше Борны Чорича: легко удерживал подачу и стабильно цеплялся на приёме. Но постоянно останавливался в шаге от цели, много ошибаясь в важных розыгрышах и давая оппоненту шанс спастись.

В итоге из 13 брейк-пойнтов удалось реализовать лишь два, что позволило хорвату дотянуть до тай-брейка (6:4, 7:6) при весьма блёклой игре. Похоже, теперь российский теннисист лучше чувствует быстрый шанхайский хард. По крайней мере, во втором круге он почти не ошибался, а главное – приятно удивил «инстинктом убийцы», которого прежде не хватало.

Опытный австралиец хорош на харде, но в последнее время он очень много играл безо всяких пауз. Миллман неплохо начал, а затем уступил тяжелейший третий гейм, который длился 14 минут, и сник. Шансов поднять голову и вернуться в игру Андрей ему не дал. Он закончил матч девятью взятыми геймами кряду и прошёл дальше за 64 минуты.

Всего семь проигранных розыгрышей после попадания первым мячом (22 из 29), дикие 57% взятых розыгрышей на приёме – Рублёв был очень хорош. Теперь невероятно важно перенести этот теннис в следующий поединок, ведь там соперник будет гораздо серьёзнее и пройти дальше при средненькой игре едва ли получится.

Зверев проводит далеко не лучший сезон и потихоньку сполз в рейтинге с третьего на шестое место, зато с мотивацией у него проблем нет. Ведь на кону место на итоговом турнире. Перед Шанхаем немец выступил в Пекине, где добрался до полуфинала и уступил Стефаносу Циципасу в двух сетах.

По очным встречам Александр впереди 2-0, причём в обоих случаях никакой борьбы не было и близко. Впрочем, те матчи состоялись давно. 6:1, 6:3 в Монте-Карло-2016 (грунт) и 6:2, 6:3 в Пекине-2017 (хард). Рублёв справедливо идёт аутсайдером, но именно сейчас у него будет прекрасная возможность зацепиться.

Россиянин набрал отличный ход и почувствовал уверенность, а Зверев в последнее время прилично буксует. В предыдущем раунде он почти два часа возился с Жереми Шарди и отбегал два тай-брейка, первый из которых получился особенно долгим. Помогла подача – 19 эйсов и 84% выигранных розыгрышей с первого мяча.

На приёме немец не впечатлил (всего два брейк-пойнта, у француза было три), в затяжных розыгрышах смотрелся не очень. Словом, П2 за 2.54 можно проверять – это риск, но вполне оправданный. Ну и тай-брейк за 2.05 – тоже интересно, оба теннисиста хорошо держат подачу.

Ставки на матч Александр ЗверевАндрей Рублёв

Россиянин набрал отличный ход и почувствовал уверенность, а Зверев в последнее время прилично буксует. В предыдущем раунде он почти два часа возился с Жереми Шарди и отбегал два тай-брейка. Словом, П2 за 2.54 можно проверять – это риск, но вполне оправданный.

Ставка №1: победа Рублёва за 2.54.

Ставка №2: тай-брейк за 2.05.

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