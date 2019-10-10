«Нэшвилл» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Кузнецов вновь проиграют Ринне

«Нэшвилл» не проигрывал «столичным» аж с сезона-2015/16, с тех пор — шесть побед подряд.

11 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «хищников» в основное время можно с коэффициентом 2.16.

Анализ матча «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (11.10.2019)

«Нэшвилл» получил очень приятный календарь на старте регулярного чемпионата. Четыре домашних матча подряд безо всяких бэк-ту-бэков — это, строго говоря, подарок. Воспользоваться им на полную катушку не вышло, хотя в целом качество хоккея производит хорошее впечатление. В трёх матчах набрано четыре очка.

Неожиданная осечка случилась в поединке с «Детройтом», который, прямо скажем, на данный момент не является большой силой. «Красные крылья» победили со счётом 5:3, хотя за 60 минут всего два раза получали возможность реализовать лишнего. Все голы они забили в равных составах, последний из них — в пустые ворота.

Справедливости ради, гостям определённо повезло. «Хищники» проспали дебют и получили 0:2 к 12-й минуте, зато в дальнейшем плотно висели на воротах Джимми Ховарда. В атаке получалось многое, броски с хороших дистанций создавались. Не хватило реализации и, разумеется, качественной игры голкипера. 24-летний Юусе Сарос получил шанс проявить себя, но не подтащил.

Две остальные встречи «Нэшвилл» выиграл более чем уверенно. «Миннесота» и «Сан-Хосе» уехали из Теннесси с одинаковым счётом 2:5. В обоих случаях в воротах появлялся Пекка Ринне, а его партнёры добавляли и решали все вопросы в третьем периоде. «Дикари» проиграли этот отрезок 0:4, а «акулы» — 1:3. В обоих случаях последняя шайба влетала в пустые ворота.

Тут надо отметить, что «Вашингтон» пока слабо проводит третьи двадцатиминутки: всего один гол за четыре матча при четырёх пропущенных шайбах. В общем, первая ставка напрашивается: П1 в третьем периоде за 2.40 или ИТБ 1,5 шайбы «Нэшвилла» в третьем периоде за 2.80. В концовке трибуны наверняка помогут хозяевам.

В остальном расклад сил примерно понятен. «Кэпиталз» справедливо идут аутсайдером: играют они пока рвано, в защите ошибаются много, да и распределение игрового времени происходит странно. Александр Овечкин почти не уходит со льда в большинстве, и пока это не идёт команде на пользу: 12,5% реализации лишнего, а сам Ови в концовках наедается. В матче с «Далласом» это стоило «столичным» поражения.

Кроме того, «Нэшвилл» не проигрывал «Кэпс» аж с сезона-2015/16. С тех пор — шесть побед кряду, пять из них — в основное время. Лишь раз на этом отрезке «хищники» забросили меньше четырёх шайб. Соответственно, варианты П1 за 2.16 и ИТБ 3,5 шайб «Нэшвилла» за 2.20 также достойны рассмотрения.

Заключительная ставка — гол Овечкина за 2.30. Восьмой номер совершил ключевую ошибку в прошлом матче и постарается исправиться, а возвращение Евгения Кузнецова должно помочь с подноской снарядов в большинстве и увеличением общего атакующего потенциала команды. Молчать по четыре матча Ови не привык, да и конкуренты в гонке снайперов ушли далековато. Надо догонять.

Ставки на матч «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Кэпиталз» справедливо идут аутсайдером: играют они пока рвано, в защите ошибаются много, да и распределение игрового времени происходит странно. Кроме того, «Нэшвилл» не проигрывал «Кэпс» аж с сезона-2015/16. С тех пор — шесть побед кряду, пять из них — в основное время. Лишь раз на этом отрезке «хищники» забросили меньше четырёх шайб.

Ставка №1: ИТБ 1,5 шайбы «Нэшвилла» в третьем периоде за 2.80.

Ставка №2: победа «Нэшвилла» за 2.16.

Ставка №3: ИТБ 3,5 шайб «Нэшвилла» за 2.20.

Ставка №4: гол Овечкина за 2.30.