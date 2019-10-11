Кипр – Россия. Прогноз: Черчесов и Дзюба разберутся с футбольным колхозом

13 октября на стадионе «ГСП» в Никосии в матче восьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России на выезде сразится с национальной командой Кипра. Поединок начнётся в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом коллектив Станислава Черчесова. Поставить на Дзюбу и компанию в букмекерских конторах можно за 1.56. Победа островитян оценивается аналитиками коэффициентом 6.55.

Прогноз матча Кипр — Россия (13.10.2019)

Сборная России шаг за шагом разбирается со своими оппонентами на пути к Евро-2020, оставляя все меньше шансов злопыхателям для придумывания поводов для критики. В седьмом туре коллектив Станислава Черчесова без шансов разнёс дома Шотландию и набрал уже 18 очков. Ближайшим соперником наших парней станет Кипр, который волей судьбы остался единственным конкурентом в борьбе за прямую путёвку на предстоящий турнир.

Островитяне не демонстрируют ничего особенного в квалификации Евро-2020. Команда Ран-Бен Шимона дважды одолела Сан-Марино и не без доли везения набрала четыре очка за два поединка с Казахстаном. На этом достижения Кипра заканчиваются. Россия обладает тотальным перевесом в каждой линии, да и о работе тренерского штаба нельзя забывать. Единственным козырем наших оппонентов можно назвать место проведения матча.

Каждый футболист национальной команды при Черчесове понимает свою функцию на поле, демонстрирует максимум желания в борьбе и понимает манёвр своих партнёров. Логично, что даже в гостях Россия считается фаворитом у экспертов. Чистая победа Дзюбы и компании идёт за коэффициент 1.56, поэтому мы выберем несколько более привлекательных вариантов уже принесших прибыль в предыдущих поединках.

За 1.7 доступен индивидуальный тотал сборной России больше 1,5, а за 1.89 фора «-1» на коллектив Станислава Черчесова. Да, в Нижнем Новгороде наши парни одолели Кипр с минимальным счётом, но прямо сейчас Дзюба и компания в фантастической форме. Островитяне на своём поле не станут выстраивать автобус, ведь хозяевам необходима только победа. На свободном пространстве те же Головин, Черышев и Ионов способны разорвать любую оборону.

Команда Ран-Бен Шимона оставила много сил в Казахстане, а Россия с точки зрения функциональной подготовки выглядит чуть ли не лучше всех конкурентов в Европе. Кроме великолепной физики наш тренерский штаб до мелочей разбирает сильные и слабые стороны оппонентов. Черчесов ещё ни разу не уступил тактически в нынешнем отборочном цикле.

Часть футболистов сборной России держит клубный уровень, но большинство игроков и вовсе преображаются в лучшую сторону именно во время выступлений за национальную команду. Черчесов сплотил коллектив, нашёл подход к каждому, а футболисты отвечают рвением и огромным желанием. Когда наши парни действительно хотят и бегают с горящими глазами, то при соответствующей подготовке готовы тягаться даже с грандами.

Кипр проиграл 0:1 России, 1:2 Шотландии и 0:2 Бельгии. Команда Ран-Бен Шимона борется, но на результате сказывается нехватка мастерства. До прихода Черчесова на пост главного тренера наши парни могли допустить осечку, недооценить соперника или просто расслабиться. Со Станиславом Саламовичем подобные варианты исключены, поэтому хозяев ожидает тяжелейший матч.

Отдельное внимание стоит уделить капитану и лидеру нынешней сборной России. Дзюба великолепно проявляет себя на поле, а ставки на свершения форварда «Зенита» проходят с завидным постоянством. Гол и ассист от Артёма идёт за коэффициент 1.75, что нас вполне устраивает. Стремление стать лучше бомбардиром квалификации Евро-2020 поможет 22 номеру поучаствовать в результативной атаке.

Ставки на матч Кипр — Россия

В нынешнем отборочном цикле у сборной России шесть побед подряд. Кипр потратил много сил на гостевую встречу с Казахстаном, да и в целом команда Ран-Бен Шимона не выделяется талантливыми исполнителями. За 1.89 мы возьмём фору «-1» на коллектив Станислава Черчесова, а за 1.7 проверим индивидуальный тотал наших парней больше 1,5. Также продолжим верить в Дзюбу, чей гол или ассист доступен в букмекерских конторах за 1.75.

Ставка №1: победа сборной России с форой «-1» за 1.89

Ставка №2: индивидуальный тотал сборной России больше 1,5 за 1.7

Ставка №3: Артём Дзюба забьёт гол или отдаст голевую передачу за 1.75

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