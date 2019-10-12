«Даллас» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин вернёт должок Радулову в Техасе

В семи предыдущих матчах «Далласа» и «Вашингтона» из восьми было не менее 6 голов.

13 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «шерифов» в основное время можно с коэффициентом 2.32.

Анализ матча «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (13.10.2019)

«Далласу» по-прежнему не везёт. Поражение идёт за поражением при вполне сносной игре, да ещё и исключительно с разницей в одну шайбу, что особенно обидно. Правда, в последнее время хотя бы пошли очки: в выездной встрече с «Вашингтоном» удалось вырвать победу (4:3ОТ), а затем была проигранная серия буллитов против «Калгари» (2:3Б).

С тремя очками «Старз» занимают место неподалёку от зоны плей-офф, но почти все конкуренты имеют в запасе по одной-две игре, так что в ближайшие дни положение может ухудшиться. Команде катастрофически не везет в завершении, а в решающие моменты всё стабильно валится из рук.

По сути, единственная победа случилась в результате царского подарка от Александра Овечкина в начале овертайма. Хотя ту игру техассцы должны были забирать в основное время, но пропустили за 31 секунду до финальной сирены. Остальные соперники не были столь щедры и дорогих подарков не вручали.

Похоже, с уходом Валерия Ничушкина его эпичная безголевая серия каким-то образом передалась всем партнёрам: моментов они создают достаточно, но постоянно чего-то не хватает. Недавний поединок с «Калгари» получился крайне показательным. «Шерифы» вели со счётом 2:0 в начале третьего периода, но позволили сопернику сравнять счёт, в овертайме Александр Радулов не реализовал буллит, а в серии буллитов канадцы оказались сильнее.

Если попытаться перенести проблемы команды в рациональную плоскость, в первую очередь стоит выделить два фактора. Первый — отсутствие уверенности, но его можно преодолеть только упорством. Рано или поздно хоккеистов прорвёт, и всё придёт в норму. «Даллас» и в прошлом сезоне не был сверхрезультативен, но близкие матчи забирал более-менее регулярно.

Второй — ужасающее большинство. 7,1% реализации лишнего — это натуральный кошмар, который нельзя оправдать даже маленькой выборкой. На дистанции в пять матчей команда уровня плей-офф не имеет права настолько слабо использовать численное преимущество. Это вдвойне странно, ведь в прошлой регулярке таких проблем не было: более чем достойные 21%, 11-е место в НХЛ.

Словом, попробуем рискнуть и заиграть ТБ 1,5 гола в большинстве за 2.75. Логика простая: в какой-то момент показатели «Старз» начнут приближаться к привычным, а у «Вашингтона» есть чудо-пушка Овечкина, которая сама по себе делает любое удаление опасным. Для такого коэффициента шансы на проход вполне осязаемые.

Также стоит присмотреться к итоговой П2 за 2.05 и ТБ 5,5 шайбы за 2.15. «Кэпс» с возвращением Кузнецова стали гораздо интереснее в атаке, а главное — статистика очных встреч полностью на нашей стороне. В семи предыдущих матчах «Далласа» и «Вашингтона» из восьми забивалось не менее шести голов. С точки зрения математики, брать верх с коэффициентом выше «двойки» в такой ситуации мы обязаны.

Ставка на любителя — гол Александра Овечкина за 2.30. Лидер «Кэпиталз» наверняка не забыл свою ошибку в предыдущем поединке с «шерифами», которая стоила его команде победы. Скорее всего, на таком фоне россиянин будет особенно активен, так что вратаря хозяев ждёт весёлый вечер с обилием выстрелов из Царь-пушки.

Ставки на матч «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Кэпс» с возвращением Кузнецова стали гораздо интереснее в атаке, а главное — статистика очных встреч полностью на нашей стороне. В семи предыдущих матчах «Далласа» и «Вашингтона» из восьми забивалось не менее шести голов. С точки зрения математики, брать верх с коэффициентом выше «двойки» в такой ситуации мы обязаны.

Ставка №1: ТБ 1,5 гола в большинстве за 2.75.

Ставка №2: ТБ 5,5 шайбы за 2.15.

Ставка №3: итоговая победа «Вашингтона» за 2.05.

Ставка №4: гол Александра Овечкина за 2.30.