Болгария — Англия. Прогноз: британцы реабилитируются за провал в Чехии

14 октября на стадионе «Василь Левски» в Софии в матче восьмого тура группы А квалификации Евро-2020 сборная Англии на выезде встретится с национальной командой Болгарии. Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск. Согласно котировкам экспертов, явным фаворитом считаются англичане. Поставить на Кейна и компанию в букмекерских конторах можно за 1.23. Победа коллектива Михаила Мархеля оценивается аналитиками коэффициентом 15.0.

Прогноз матча Болгария — Англия (14.10.2019)

До недавнего времени Англия сминала со своего пути всех соперников по группе А, но выезд в Прагу к Кралу и компании завершился для коллектива Гарета Саутгейта настоящим провалом. На турнирных перспективах «трёх львов» полученное поражение не должно сказаться, но осадок от низкого качества игры одного из грандов мирового футбола остался. Кейну с партнёрами необходимо исправляться, иначе пресса сожрёт свою сборную после возвращения на Туманный Альбион.



Болгария полностью проваливает отборочный цикл, хотя состав участников группы А позволял любой команде всерьёз претендовать на вторую строчку. Коллектив Красимира Балакова набрал лишь три очка по итогам шести туров. Гостевой разгром от Англии вполне объясним, но в остальных пяти поединках Ивелин Попов с партнёрами ни разу не сумели выиграть.



У англичан ещё не исчерпана турнирная мотивация, а также присутствует огромное желание реабилитироваться за неудачу в Чехии. Букмекеры считают явным фаворитом матча гостей, выставляя скромный коэффициент 1.65 на фору «-1,5» на сборную «трёх львов». Если учесть, что Болгария выглядит слабейшим звеном в группе А, то котировки аналитиков выглядят достаточно обоснованно.



Мы попробуем заиграть иной вариант в пользу парней Гарета Саутгейта, опираясь на статистику и эмоциональную составляющую. Коэффициентом 1.94 эксперты оценивают индивидуальный тотал Англии в первом тайме больше 1. Наставник «трёх львов» в поединке с Чехией дал шансы некоторым молодым исполнителям, но в предстоящей встрече гости наверняка сделают ставку на проверенных бойцов.



Во всех матчах квалификации Евро-2020 Англия забивала в первых таймах и в сумме наколотила 11 мячей в пяти первых таймах. Болгария пока выдала лишь одну игру на ноль, притом что коллектив Красимира Балакова провёл несколько встреч с соперниками сопоставимого уровня. Вторая подряд осечка сборной «трёх львов» станет чем-то из ряда вон выходящим, поэтому мы ожидаем от гостей максимум концентрации на начальном этапе поединка.



У Болгарии посредственная оборона, которой предстоит сдерживать одно из самых быстрых нападений мира. При Саутгейте Англия в созидании опасна в самых различных ситуациях. Позиционное наступление, контратаки, стандарты – сборная «трёх львов» старается использоваться каждую возможность для создания голевых моментов.

Коллектив Красимира Балакова не интересен даже собственным болельщикам. Средняя посещаемость Болгарии в двух домашних матчах текущей квалификации Евро-2020 чуть больше 5 тыс зрителей. Без мощной поддержки фанатов хозяевам будет нечего противопоставить злому и мастеровитому гранду. Англичане не станут тянуть резину.

Ставка на матч Болгария — Англия

Во всех матчах квалификации Евро-2020 Англия забивала в первых таймах и в сумме наколотила 11 мячей в пяти стартовых 45-минутках. За коэффициент 1.94 мы проверим индивидуальный тотал сборной «трёх львов» больше 1 на указанном отрезке. На Болгарию не ходит зритель, да и сам коллектив Красимира Балакова уже смирился с ролью аутсайдера в группе А.



Ставка: индивидуальный тотал Англии в первом тайме больше 1 за 1.94.



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