Франция – Турция. Прогноз: «трёхцветные» возьмут реванш у «янычар»

14 октября на стадионе «Стад де Франс» в Париже в матче восьмого тура группы Н квалификации Евро-2020 сборная Франции примет национальную команду Турции. Встреча начнётся в 21:45 мск. Эксперты считают фаворитом предстоящего поединка «трёхцветных». Поставить на коллектив Дидье Дешама в букмекерских конторах можно за 1.4. Победа «янычар» оценивается аналитиками коэффициентом 8.6.

Прогноз матча Франция — Турция (14.10.2019)

Лидеры группы Н сойдутся в очном противостоянии в одном из самых любопытных поединков текущей паузы на игры национальных сборных. Франция и Турция набрали по 18 очков за семь туров, но ещё не обеспечили себе выход на Евро-2020. В первом круге «янычары» одолели действующих чемпионов мира на своём поле, поэтому сейчас французы хотят взять реванш на единственное поражение в нынешнем отборочном цикле.

Стоит отметить, что у обеих сборных великолепно проявляют себя оборонительные линии. Турция за всю квалификацию Евро-2020 пропустила лишь в одном матче, а французы в сумме четырежды позволили распечатать свои ворота. Разумеется, «трёхцветные» обладают более мастеровитым и талантливым составом, но работа Шенола Гюнеша заслуживает уважения.

Если Франция пока единственное поражение в отборочном цикле потерпела как раз от Турции, то сами «янычары» в гостях уступили Исландии. 33-летний защитник «Ростова» дважды заставил капитулировать оборону команды Шенола Гюнеша. В ближайшем поединке мнение букмекеров предсказуемо и очевидно. Действующие чемпионы мира, разумеется, считаются фаворитом, но не всё так однозначно.

Коллектив Дидье Дешама великолепно действует по результату, однако каких-либо красивых комбинаций в исполнении Франции мы практически не видим. Строжайшая дисциплина на своей половине поля подкрепляется индивидуальным мастерством форвардов. Турция не столь талантлива, как действующие чемпионы мира, но за счёт характера и самоотдачи «янычары» порой добиваются перевеса.

Обе команды играли в пятницу и синхронно взяли по три очка, одолев своих противников со счётом 1:0. На наш взгляд, в предстоящей встрече стоит рискнуть и проверить победу Франции с форой «-1,5» за коэффициент 2.19. Раз букмекеры дают больше двойки на вполне обычный вариант, то было бы опрометчиво проходить мимо.

По статусу «трёхцветные» входят в элиту мирового футбола, а Турция представляет собой типичную сборную второго эшелона, которая ничем не превосходит, например, Россию или Швецию. Победа «янычар» в первом круге стала совпадением множества факторов, повторить нечто подобное с Францией, да ещё и в гостях практически нереально.

В четырёх последних домашних матчах «трёхцветные» побеждают с разницей в два мяча или более. Учитывая желание взять реванш и соперничество в турнирной таблице, хозяева должны выйти на поле легендарного «Стад де Франс» с максимально серьёзным настроем и показать сопернику, кто здесь чемпион мира.

В составе Турции нет громких имён. Чалханоглу из «Милана» и Тосун из «Эвертона» — не считаются лидерами даже в своих клубах. Коллектив Шенола Гюнеша с высокой вероятностью выйдет на Евро-2020, но навязать борьбу на выезде Франции «янычары» не смогут. Разница в классе слишком велика.

Ставка на матч Франция — Турция

В четырёх последних домашних матчах «трёхцветные» побеждают с разницей в два мяча или более. В первом круге Турция одолела команду Дидье Дешама, поэтому в предстоящей встрече действующие чемпиона мира выйдут на поле с дополнительной мотивацией. За коэффициент 2.19 мы возьмём фору «-1,5» на Францию. Потенциальная прибыль оправдывает риск.

Ставка: победа Франции с форой «-1,5» за 2.19.

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