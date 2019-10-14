«Авангард» — СКА. Прогноз: Хартли и Войнов разберутся с Хелльбергом

15 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе встретится со СКА. Букмекеры не видят в игре фаворита: поставить на победу любой из команд в основное время можно с коэффициентом 2.50.

Анализ матча «Авангард» — СКА (15.10.2019)

“Авангард” провёл первую половину октября без огонька, но по-прежнему возглавляет погоню за “Ак Барсом”. Второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одно очко отставания при одной “лишней” игре. Полёт нормальный, но в ближайшее время ради сохранения позиций предстоит постараться.



Достаточно взглянуть на календарь: шесть последних матчей состоялись против соперников не из зоны плей-офф. Но “Сочи”, рижское “Динамо” и “Амур” остались позади, приближается время настоящей проверки. Впереди встречи со СКА, “Автомобилистом”, магнитогорским “Металлургом”, “Салаватом Юлаевым”, втиснувшимся в грозную компанию “Куньлунем” и ЦСКА.



Тут надо бы отметить, что для подопечных Боба Хартли это даже хорошо. Играть большие матчи с крепкими противниками они традиционно любят и умеют. Начали регулярный чемпионат с победы над ЦСКА, разгромили “Салават Юлаев” в Уфе, зацепили очки в Екатеринбурге в тот момент, когда “Автомобилист” штамповал победу за победой и не знал теперешних бед.



К битве с “армейцами” омичи подходят с серией из двух побед, которые получились абсолютно разными. С “Амуром” пришлось попотеть: хабаровчане, как обычно, показали очень достойный хоккей и заслуживали большего, но не смогли реализовать свои моменты и уступили (0:1). В равных составах смотрелись здорово, а вот совладать со спецбригадами “ястребов” не сумели.



Зато на рижском “Динамо” удалось отвести душу. “Авангард” вяло провёл первый период и позволил гостям открыть счёт, зато потом включился и спокойно добился разгрома (4:1). Естественно, в очередной раз не обошлось без гола в большинстве. Всё же опытный Роб Клинкхаммер — это очень хорошее дополнение к текущему составу.



СКА после тяжёлого отрезка из трёх поражений подряд собрался с мыслями и одержал две победы. Пострадали “Автомобилист” (2:1 ОТ) и “Торпедо” (4:1). Обе победы получились полностью заслуженными, а с уральцами, пожалуй, надо было решать все вопросы раньше. Ведь преимущество в стартовые 40 минут казалось тотальным.



Петербуржцы встают на ноги, но давать равную линию на гостевой матч с “ястребами” немного странно. Дело даже не столько в преимуществе своего льда. Во-первых, у “Авангарда” имелись лишние сутки на отдых, да и предыдущий поединок они проводили в Балашихе. То есть должны быть посвежее гостей, накануне бившихся в Нижнем Новгороде.



Второй момент — очные встречи. В прошлом сезоне в обоих случаях сильнее был клуб из Балашихи (3:2 Б и 2:0), а ведь “армейцы” с тех пор определённо ослабли. Так что лобовую победу

“Авангарда” за 2.50 можно проверять. По ощущениям, коэффициент должен быть в районе 2.20-2.30. Соперники сопоставимы по классу, но хозяева смотрятся немного предпочтительнее.



Второй вариант — ИТМ 0,5 очка Сергея Плотникова за 2.55. СКА в принципе мало забивает в матчах с топ-клубами: три шайбы за 120 минут с “Автомобилистом”, две шайбы за 120 минут с ЦСКА, одна шайба с “Ак Барсом”, две с “Витязем”. Всё получилось только с “СЮ”, но нынешний “Авангард” сильнее уфимцев.

В общем, есть определённые сомнения в том, что эта встреча поможет игрокам “армейцев” существенно улучшить статистику. Благо что “ястребы” умеют закрывать ведущие тройки соперников. Плотников стал ключевым игроком петербуржцев, но тут велик соблазн сыграть по коэффициенту.

Ставки на матч «Авангард» — СКА

Петербуржцы встают на ноги, но давать равную линию на гостевой матч с “ястребами” немного странно. У “Авангарда” имелись лишние сутки на отдых, да и предыдущий поединок они проводили в Балашихе. То есть должны быть посвежее гостей, накануне бившихся в Нижнем Новгороде. Второй момент — очные встречи. В прошлом сезоне в обоих случаях оказался сильнее клуб из Балашихи (3:2Б и 2:0), а ведь “армейцы” с тех пор определённо ослабли.



Ставка №1: победа “Авангарда” за 2.50.



Ставка №2: ИТМ 0,5 очка Сергея Плотникова за 2.55.