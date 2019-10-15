«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Вей прервут победную серию Крикунова

16 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.58.

Анализ матча «Динамо» — ЦСКА (16.10.2019)

ЦСКА в полном порядке: после заслуженного поражения от рук «Витязя» одержаны четыре победы подряд с общим счётом 17:4. Больше одной шайбы на этом отрезке в ворота москвичей отправить смог только «Ак Барс», который на данный момент видится второй командой КХЛ и по праву лидирует в Восточной конференции.

После разгромной победы в Казани (5:2) Игорь Никитин сообщил, что его команда соскучилась по таким матчам. Ни для кого не секрет, что красно-синие никуда не торопятся и в основном играют с запасом, включаясь на полную катушку лишь в случае необходимости. И в эти моменты любому сопернику приходится тяжело.

«Армейцы» могут испытывать очевидные проблемы с настроем и недооценкой противника в проходных встречах, но дерби, как правило, проводят выше всяких похвал. СКА уже потерпел два поражения в этом регулярном чемпионате, одно из них — всухую. На орехи получил и «Спартак», вытащивший из ворот девять шайб (3:9).

ЦСКА не случайно выиграл у «Спартака» 14 матчей подряд. Нечто подобное прослеживается и в противостоянии с московским «Динамо»: красно-синие победили бело-голубых в девяти предыдущих очных встречах из десяти. Единственная неудача случилась во втором матче полуфинала конференции минувшего розыгрыша Кубка Гагарина, когда Иван Бочаров засушил фаворита (1:0 ОТ).

Всё это говорит о том, что гости будут рвать и метать, а потому подопечных Владимира Крикунова ждут долгие 60 минут. Благо что «армейцы» получат фору в виде дополнительных суток на отдых: они не играли с 13 сентября, когда спокойно переиграли на выезде «Сочи» (2:0) благодаря дублю Кирилла Капризова.

«Динамо» же провело два тяжёлых матча подряд, оба раза вырвав победу в третьем периоде. Сперва досталось «Автомобилисту» (6:3), а затем и магнитогорскому «Металлургу» (6:3). Даже по счёту видно, что проблемы в обороне имеются: Александр Ерёменко вернулся в ворота после месячной паузы, партнёры стараются ему помогать, но получается не всегда.

Красно-синие забивали как минимум три шайбы в девяти предыдущих матчах из 12, а уж по случаю дерби они наверняка постараются добиться большего. ИТБ 3 гола ЦСКА за 2.30 смотрится хорошим вариантом, можно даже рассмотреть гол ЦСКА в каждом периоде за 4.30.

Лобовая победа оценивается коэффициентом 1.58, придётся поднимать коэффициент. Мы бы выбирали между классическими П2 с форой «-1,5» за 2.06 и П2 в первом периоде за 2.36. Немного удивительно, что коэффициент столь высок, ведь в последнее время подопечные Игоря Никитина быстро запрягают в больших матчах. С «Ак Барсом», «Спартаком» и «Витязем» они забирали первый период, такая же ситуация была и в первом матче со СКА.

Единственным исключением стала игра в Санкт-Петербурге, где они открыли счёт на девятой минуте, но почти сразу же пропустили. Там первый период закончился со счётом 1:1. Тенденция любопытная, а коэффициент хороший. Пожалуй, эта ставка даже лучше форы на фаворита.

Ставки на матч «Динамо» — ЦСКА

Красно-синие победили бело-голубых в девяти предыдущих очных встречах из десяти. К тому же «армейцы» получат фору в виде дополнительных суток на отдых: они не играли с 13 сентября, когда спокойно переиграли на выезде «Сочи» (2:0) благодаря дублю Кирилла Капризова. «Динамо» же провело два тяжёлых матча подряд, оба раза вырвав победу в третьем периоде.

Ставка №1: ИТБ 3 гола ЦСКА за 2.30.

Ставка №2: победа ЦСКА в первом периоде за 2.36.