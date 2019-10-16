«Нефтехимик» — СКА. Прогноз: Лехтеря и Хелльберг возьмут Нижнекамск

Нижнекамцы не могут забросить более двух шайб на протяжении семи встреч.

17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске встретится со СКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.56.

Анализ матча «Нефтехимик» — СКА (17.10.2019)

Обе команды переживают непростой период. У «Нефтехимика» совсем недавно была серия из шести поражений, которая прервалась только в матче с «Сибирью» (2:1 ОТ). Но и там игра была абсолютно равная, а в третьем периоде гости и вовсе натурально висели на воротах нижнекамцев, едва не утащив победу в основное время.

Разумеется, положение подопечных Вячеслава Буцаева после такого отрезка сильно ухудшилось. Они здорово начали регулярный сезон, набрав семь очков в пяти поединках, но с тех пор ни разу не сумели победить хотя бы два раза подряд. Отставание от зоны плей-офф пока не критично, однако результаты нужно улучшать максимально быстро.

Дело в том, что календарь совсем не из приятных. Впереди матч со СКА, а затем выезд по маршруту Рига — Санкт-Петербург — Череповец, в рамках которого играть придётся исключительно через день. Если ситуация не изменится, то уже через неделю «Сибирь» с «Трактором» рискуют ушагать на солидное расстояние.

Впрочем, особого резерва для существенного прогресса не видно: состав у «Нефтехимика» в силу естественных причин не блещет глубиной и вариативностью, но это ещё не самое страшное. Гораздо печальнее, что нет отлаженной игры. Эпизодически включается высокий прессинг, порой включается первая тройка. Но происходит это строго фрагментарно.

С защитой всё более или менее достойно, больше двух-трёх шайб команда пропускает редко. А вот атака в последние две недели — это тихий ужас. Достаточно сказать, что нижнекамцы не могут забросить более двух голов на протяжении семи встреч. Понятно, что претендовать на плей-офф в таких условиях практически нереально.

У СКА тоже хватает проблем, вот только они, конечно, совсем другого толка. Питерцы проиграли четыре предыдущих матча из шести, в Нижнекамске они заканчивают выездную серию, в рамках которой трижды сыграют на чужом льду за пять суток. Пока результаты противоречивые — красивая победа в Нижнем Новгороде (4:1) и обидное поражение в Балашихе (2:3) из-за ошибки Рунблада.

Самый очевидный вариант — брать низ хозяев, которые в последнее время совсем разучились забивать. ИТМ 1,5 шайбы «Нефтехимика» идёт за 1.77, при желании можно даже проверить победу СКА всухую за 4.20. Отыграть на ноль — лучший способ получить прилив уверенности после слабого отрезка.

Любопытно выглядит и ставка «гол Йори Лехтеря + СКА не проиграет» за 6.30. У финского нападающего 10 шайб в 19 матчах, он забивает в трёх встречах подряд, а уж набрать очки в Нижнекамске клуб из Санкт-Петербурга наверняка сумеет. Откуда берётся столько высокий коэффициент понять сложно.

Третья ставка — победа СКА к исходу 10 минут за 3.30. Мотивация простая: сил у гостей вряд ли осталось много, всё же матчи с «Торпедо» и «Авангардом» получились интенсивными. Раз так, они наверняка выдадут агрессивный дебют и постараются быстро создать преимущество, чтобы в дальнейшем не тратить лишнюю энергию и иметь запас.

Ставки на матч «Нефтехимик» — СКА

Нижнекамцы не могут забросить более двух голов на протяжении семи встреч. Самый очевидный вариант — брать низ хозяев, которые в последнее время совсем разучились забивать. ИТМ 1,5 шайбы «Нефтехимика» идёт за 1.77, при желании можно даже проверить победу СКА всухую за 4.20. Отыграть на ноль — лучший способ получить прилив уверенности после слабого отрезка.

Ставка №1: победа СКА всухую за 4.20.

Ставка №2: гол Йори Лехтеря и СКА не проиграет за 6.30.

Ставка №3: победа СКА к исходу 10 минут за 3.30.