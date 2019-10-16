«Ак Барс» — «Йокерит». Прогноз: казанцы поберегут силы перед «зелёным дерби»

17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани встретится с «Йокеритом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу «барсов» в основное время можно с коэффициентом 1.65.

Анализ матча «Ак Барс» — «Йокерит» (17.10.2019)

«Ак Барс» в полнейшем порядке: седь побед в восьми матчах и поражение от действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, заслуженное первое место в турнирной таблице Восточной конференции с кое-каким запасом от преследователей. Прямо сейчас эта команда видится по второй по силе во всей лиге.

Накануне «барсы» разнесли «Автомобилист» на своём льду. Не по счёту (3:1), а по качеству игры. Такой ровный и цельный хоккей в первые месяцы сезона удаётся увидеть крайне редко. Казанцам это удалось: они были на голову выше соперника в каждом периоде. Не помешал даже быстрый гол соперника, который в теории мог выбить хоккеистов из колеи.

39-15 по броскам, 33-12 по вбрасываниям, вчистую выигранный «конёк» и полнейшее преимущество по единоборствам — встреча в буквальном смысле прошла в одну калитку, без Якуба Коваржа уральцы пропустили бы никак не меньше пяти раз. Подопечные Дмитрия Квартальнова идеально отреагировали на поражение от ЦСКА (2:5).

«Йокерит» очень долго запрягал, выглядя крайне тяжело и вяло в первые недели. Однако постепенно дела налаживаются: шесть побед подряд принесли шестое место в Западной конференции. А по потерянным очкам «шуты» вообще уступают только ЦСКА и «Витязю», оставив позади даже СКА. Впечатляет.

Справедливости ради, во многом удачная серия объясняется календарём. Четыре матча из шести на своём льду, самые грозные соперники — переживающие непростой период «Динамо» М и «Автомобилист», а также «Салават Юлаев» с ужасным большинством и одним мощным звеном. В остальном — середняки да аутсайдеры: «Нефтехимик», «Сочи» и минское «Динамо», каждый из которых на сегодня находятся за пределами зоны плей-офф.

Команды уже встречались в самом начале сезона. Никакой борьбы не получилось: казанцы повели со счётом 3:0 уже на 21-й минуте и уверенно довели дело до разгрома (5:2), а также здорово отработали в меньшинстве. Финны сподобились всего на 16 бросков, хотя играли перед своими зрителями.

Соперники не стесняются играть в атаку и часто выдают результативные матчи. В поединках с участием «Ак Барса» в среднем забивается по 5,3 шайбы, у «Йокерита» этот показатель ещё выше (5,6). История очного противостояния также намекает на верх, три последних встречи завершались так: 5:2, 3:2 и 3:2.

Но тотал больше 4,5 шайбы идёт за скромнейшие 1.59, даже вариант «обе забьют минимум два гола» оценён достаточно скромным коэффициентом 1.86. Так что проверим ставку с голом «Ак Барса» в первые 10 минут за 2.75. Казанцы провалили дебют в битве с ЦСКА и ничего не забили до перерыва в ворота «Автомобилиста». Тренерский штаб наверняка укажет на эту проблему и попросит агрессивнее провести дебют.

Второй вариант совсем на любителя — Х2 за 2.24. Казанцы однозначно сильнее, но уже через сутки им играть в Уфе «зелёное дерби», а такие вещи редко полностью удаётся выбросить из головы. Шансы у гостей будут, да и сами по себе они сейчас вполне неплохи. Шесть побед подряд всё-таки. Попробуем сыграть по коэффициенту, набрать как минимум одно очко «Йокериту» по силам.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Йокерит»

Проверим ставку с голом «Ак Барса» в первые 10 минут за 2.75. Казанцы провалили дебют в битве с ЦСКА и ничего не забили до перерыва в ворота «Автомобилиста». Тренерский штаб наверняка укажет на эту проблему и попросит агрессивнее провести дебют.

Ставка №1: гол «Ак Барса» к 11-й минуте за 2.75.

Ставка №2: «Йокерит» не проиграет за 2.24.