«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз: Симеоне обезвредит Черышева и Родриго

19 октября в матче девятого тура чемпионата Испании «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде встретится с «Валенсией». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.70.

Анализ матча «Атлетико» — «Валенсия» (19.10.2019)

После бодрого начала сезона результаты “Атлетико” просели. В пяти предыдущих турах чемпионата Испании удалось добыть всего одну победу, что тут же сказалось на положении в турнирной таблице. Команда упала с первой строчки, уйдя на международную паузу только третьей. До “Барселоны” одно очко, до “Реала” — три.



Тем не менее критиковать “матрасников” трудно. А самое главное — особенно и не за что. Во-первых, в межсезонье полностью сменился костяк, уход такого числа ключевых исполнителей по умолчанию ведёт к проблемам со стабильностью. Новичкам требуется время на адаптацию, усваиванию требований тренера и улучшению взаимопонимания.



И второе — непосредственно по качеству футбола у АТМД всё весьма недурно. На этом неудачном отрезке из пяти игр не хватало скорее везения и реализации, чем чего-то другого. Подопечные Диего Симеоне смотрелись лучше “Сельты” и “Реала”, но забить так и не сумели (два раза по 0:0). Победа над “Мальоркой” (2:0) получилась полностью заслуженной.



С “Вальядолидом” многое не получалось (0:0), однако и там мадридцы создали больше противника. Вот только моменты постоянно заканчивались ударами мимо ворот. Однозначно слабо они сыграли только против “Реала Сосьедад” (0:2) и уступили абсолютно по делу. Но выезды в Сан-Себастьян всегда чреваты потерей очков, к тому же это была первая игра после международного перерыва. Ко второй паузе сыгранности должно стать побольше.



А вот “Валенсия” хоть и одержала наконец две победы подряд, но совсем не убедила. С минимальной победой в Бильбао откровенно повезло: хозяева создали предостаточно и даже попали в каркас ворот. А всё остальное вытащил Яспер Силлессен. С “Алавесом” (2:1) получилось увереннее, хотя нельзя не учитывать уровень соперника. Речь идёт о команде, находящейся у зоны вылета.



После увольнения Марселино “летучие мыши” стремительно теряют лицо. Сейчас это команда с нестабильной атакой (хороша в одном матче, слаба в другом) и посредственной защитой, а ведь прежде взломать позиционную оборону “Валенсии” было крайне сложно даже топ-клубам. АТМД любит противников с проблемной защитой, так что гостям будет тяжело.

Кроме того, впечатляет история противостояния. “Атлетико” выиграл у “Валенсии” четыре домашних матча подряд, в трёх из них забивая не меньше двух мячей. Вот и получается, что две ставки напрашиваются: П1 за 1.70 и ИТБ 1,5 мяча “матрасников” за 1.90. Дальше всё зависит от вашего вкуса.

Ставки на матч «Атлетико» — «Валенсия»

После увольнения Марселино “летучие мыши” стремительно теряют лицо. Сейчас это команда с нестабильной атакой (хороша в одном матче, слаба в другом) и посредственной защитой. Вдобавок “Атлетико” выиграл у “Валенсии” четыре домашних матча подряд, в трёх из них забивая не меньше двух мячей. Не будем мудрить и возьмём П1.



Ставка: победа “Атлетико” за 1.70.