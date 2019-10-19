СКА — «Спартак». Прогноз: обмены Бывальцева и Ли подстегнут петербуржцев

20 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится со “Спартаком”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.46.

Анализ матча СКА — «Спартак» (20.10.2019)

СКА переживает серьёзный кризис. В семи последних матчах одержано всего две победы. Причём одна из них за пределами основного времени (2:1 ОТ с “Автомобилистом”). Второе место в турнирной таблице Западной конференции пока удалось сохранить, но прежде всего благодаря правилам КХЛ, по которым лидер дивизиона обеспечивает себе место в топ-2.



“Армейцы” действительно возглавляют свой дивизион, вот только ЦСКА и “Витязь” ушагали вперёд на пять и семь очков соответственно, да ещё и имеют по два поединка в запасе. Неудивительно, что поражения от “Авангарда” и “Нефтехимика” стали для менеджеров клуба последней каплей.



Петербуржцы удивительно безвольно сыграли в Нижнекамске: много владели шайбой, но это был фактически образец рафинированного контроля безо всякого обострения. Инициативой гости владели, хотя моменты создавали в час по чайной ложке. “Нефтехимик” в итоге забил во втором периоде две шайбы, проведя в зоне атаки менее минуты. И сумел отстоять победу (2:1).



После этого СКА провернул две сделки за сутки: в “Витязь” в обмен на Александра Самонова и Артёма Швеца-Рогового отправились Петр Кочетков и Алексей Бывальцев, а Олег Ли перешёл в “Ак Барс”. Очень похоже на то, что таким образом руководство пытается расшевелить хоккеистов и придать им дополнительный импульс. Потому что в последнее время команда выглядит откровенно вяло.



Скорее всего, это сообщение будет расшифровано и усвоено, так что ожидаем от хозяев активного хоккея. Соперник, правда, попался неприятный — это “Спартак”, который 7 октября уже увёз победу из Санкт-Петербурга в овертайме. То поражение стало для подопечных Алексея Кудашова третьим подряд. И вот теперь ситуация может повториться.



Справедливости ради, сейчас красно-белые находятся не в лучшем состоянии и оказались у самой границы зоны плей-офф. В трёх предыдущих встречах им удалось набрать лишь одно очко, хотя соперники были далеко не самые страшные. Тем не менее, “Северсталь” (2:3), “Амур” (1:2Б) и “Сибирь” (1:2) оказались сильнее.



Единственный плюс гостей — время на отдых. С “Сибирью” они отыграли ещё 16 октября, после чего имели три полных дня на восстановление и подготовку к матчу в Санкт-Петербурге. Для Олега Знарка СКА определённо является принципиальным соперником, да и несколько его хоккеистов имели опыт выступлений в “армейском” клубе.



В остальном шансы гостей смотрятся скромно. СКА сможет рассчитывать на преимущество своего льда, а главное — хоккеисты наверняка выйдут с огромной мотивацией. Ведь руководство недвусмысленно дало понять, что в случае чего не будет терпеть поражения и готово избавляться от игроков. Пожалуй, после такого петербуржцы должны выдать неплохой отрезок на эмоциях.

От этого и будем отталкиваться. Проверим победу СКА в первом периоде за 2.20, вариант посмелее — гол хозяев в первые 10 минут за 2.80. Вторая ставка — “гол после 53:00” за 2.08. Предпосылок для разгрома немного, ведь “армейцы” испытывают явные проблемы в атаке и редко забрасывают больше трёх шайб. Скорее всего, без упорной концовки и снятия вратаря не обойдётся.

Ставки на матч СКА — «Спартак»

Сейчас красно-белые находятся не в лучшем состоянии, в трёх предыдущих встречах им удалось набрать лишь одно очко, хотя соперники были далеко не самые страшные. СКА сможет рассчитывать на преимущество своего льда, а главное — хоккеисты наверняка выйдут с огромной мотивацией. Руководство недвусмысленно дало понять, что в случае чего не будет терпеть поражения.



Ставка №1: победа СКА в первом периоде за 2.20.



Ставка №2: гол после 53:00 за 2.08…