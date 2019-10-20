«Локомотив» — «Трактор». Прогноз: Скудра наберёт очки в Ярославле

21 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле встретится с «Трактором». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.83.

Анализ матча «Локомотив» — «Трактор» (21.10.2019)

Обе команды проводят очень непростой сезон. «Локомотив» сменил тренера и потихоньку начал выправлять ситуацию. В шести последних матчах одержано четыре победы, в том числе над мощным «Авангардом» (2:1) и главным сюрпризом старта регулярного чемпионата КХЛ «Адмиралом» (4:3 Б).

После первого удачного отрезка в сезоне ярославцы вплотную подобрались к зоне плей-офф. Сейчас они занимают девятое место в турнирной таблице конференции, но по потерянным очкам опережают «Северсталь», которая провела на две игры больше. В случае победы над челябинцами команда войдёт в топ-8 Запада.

«Трактор», напротив, здорово начал сезон и добыл пять побед в девяти поединках. А вот дальше начались проблемы. За последний месяц команда провела 13 встреч, в которых одержала лишь три победы и набрала скромные семь очков. За предыдущие две недели выиграть удалось всего один раз — 3:2 с московским «Динамо». Да и там в кои-то веки классно сыграл вратарь.

Кризис челябинцев только усугубляется. Внятных действий в нападении по-прежнему нет, хорошо играть под давлением никак не получается. Обычного высокого прессинга в большинстве случаев с лихвой хватает, чтобы лишить подопечных Петериса Скудры внятного выхода из своей зоны и спровоцировать их на большое количество ошибок.

Неудивительно, что «Локомотив» идёт фаворитом встречи. Шансы хозяев действительно немного выше, но 1.83 на П1 — это перебор. Дело тут прежде всего в суровом графике «железнодорожников». Они только-только вернулись из турне по Дальнему Востоку, в рамках которого провели три поединка за пять суток с «Куньлунем», «Амуром» и «Адмиралом».

После этого было трое суток на отдых, но пик акклиматизации после двух смен часовых поясов за короткое время обычно наступает как раз на третий-четвёртый день. Так что есть определённые сомнения в том, что ярославцы сумеют показать свой лучший хоккей. «Трактор» не может похвастать красивой игрой в атаке, но терпеть и бороться он умеет.

Строго говоря, пике «мишек» началось как раз после адской выездной серии, когда они провели восемь встреч в гостях за 13 суток. Вряд ли это полностью оправдывает тренерский штаб челябинцев, но какая-то доля ответственности лежит и на тяжёлом календаре. В принципе, в ближайшие дни небольшой спад может ожидать и «Локо».

Единственную очную встречу в этом сезоне выиграл «Трактор» (2:1), было это в конце сентября. Другой любопытный момент — девять из десяти предыдущих матчей ярославцев и челябинцев получились низовыми. Единственное исключение — 3:2 в пользу «мишек» в декабре 2018 года.

Отсюда берутся две ставки. Первая — Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 2.55 или итоговая победа «Трактора» за 2.80. Второй вариант — «Трактор» забьёт первым за 2.42. «Локомотиву» наверняка потребуется какое-то время, чтобы войти в ритм после матчей с «Куньлунем», «Амуром» и «Адмиралом».

Ставки на матч «Локомотив» — «Трактор»

Ярославцы только-только вернулись из турне по Дальнему Востоку, в рамках которого провели три поединка за пять суток с «Куньлунем», «Амуром» и «Адмиралом». После этого было трое суток на отдых, но пик акклиматизации после двух смен часовых поясов за короткое время обычно наступает как раз на третий-четвёртый день. Так что есть определённые сомнения в том, что ярославцы сумеют показать свой лучший хоккей.

Ставка №1: «Трактор» не проиграет + ТМ 5,5 шайбы за 2.55.

Ставка №2: «Трактор» забьёт первым за 2.42.