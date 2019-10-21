«Галатасарай» — «Реал Мадрид». Прогноз: турки отправят Зидана в отставку

22 октября на стадионе «Тюрк Телеком – Али Сами Йен» в Стамбуле в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде сразится с «Галатасараем». Встреча начнётся в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом «сливочных». Поставить на команду Зинедина Зидана в букмекерских конторах можно за 1.64. Победа жёлто-красных оценивается аналитиками коэффициентом 5.55.

Прогноз матча «Галатасарай» — «Реал» (22.10.2019)

«Реал» в нынешнем сезоне не оправдывает ожиданий болельщиков. В различных СМИ уже вовсю расползаются слухи о предстоящей отставке Зидана. Главный тренер «сливочных» получил в своё распоряжение несколько талантливых новичков, но структура игры пока целиком держится на проверенных бойцах.



Зидан великолепен, когда нужно дополнить деталями то, что и так неплохо работает, но со строительством новой команды французский специалист на данный момент не справляется. «Реал» упустил первую строчку в Примере, а в Лиге чемпионов набрал лишь одно очко в двух турах. Флорентино Перес не отличается терпением, поэтому ближайшая встреча крайне важна для будущего «сливочных».



В соперниках у «Реала» не хватающий звёзд с неба «Галатасарай». У коллектива Фатиха Терима также одно очко в группе А, притом что во внутреннем первенстве жёлто-красные располагаются на пятой строчке и испытывают огромные трудности в нападении. Впрочем, на своём поле любой турецкий клуб готов дать бой европейскому гранду.



Букмекеры отдают предпочтение мадридцам, однако «Реал» выглядит слишком неубедительно, чтобы брать чистую победу гостей за скромные 1.65. Логичнее за вкусный коэффициент 2.39 взять 1Х на «Галатасарай». В пользу жёлто-красных говорит не только поддержка фанатов, но ещё и лишний день отдыха.



Коллектив Фатиха Терима проводил матч внутреннего первенства в пятницу и обошёлся без перелётов. «Реал» играл поздно вечером в субботу в гостях, а теперь мадридцам необходимо отправляться в Стамбул. Если учесть, что множество футболистов «сливочных» было задействовано в поединках за национальные сборные, то у команды Зинедина Зидана могут возникнуть проблемы с физическим состоянием.



В четырёх последних матчах у «Реала» следующие результаты: 0:0 с «Атлетико», 2:2 с «Брюгге», 4:2 с «Гранадой» и 0:1 с «Мальоркой». Выходить на поле против «сливочных» больше никто не боится. Команда Зидана утратила «инстинкт убийцы», а футболисты не выглядят на поле единым целым.

«Галатасарай» также далёк от лучших кондиций, но навязать борьбу на родном стадионе турки способны. Если получилось у «Брюгге» и «Мальорки», чем хуже парни Фатиха Терима? Да, индивидуально «Реал» сильнее на две головы, вот только наставник «сливочных» пребывает в творческом кризисе. Под давлением Зидан рискует поплыть, а там недалеко и до отставки.

Ставка на матч «Галатасарай» — «Реал»

В четырёх последних матчах у «Реала» лишь одна победа. «Сливочные» даже с аутсайдерами Примеры уже не в состоянии разобраться, поэтому за коэффициент 2.39 мы возьмём 1Х на «Галатасарай». За жёлто-красных говорит преимущество своего поля, лишний день отдыха и давление, оказываемое на Зидана.



Ставка: «Галатасарай» не проиграет за 2.39.



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