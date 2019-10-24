«Рубин» — «Урал». Прогноз: Парфёнов не позволит Шаронову набрать три очка

25 октября на стадионе «Центральный» в матче 14-го тура РПЛ казанский «Рубин» примет «Урал» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам. Поставить на команду Романа Шаронова в букмекерских конторах можно за 2.31. Победа «шмелей» оценивается аналитиками коэффициентом 3.14.

Прогноз матча «Рубин» — «Урал» (25.10.2019)

«Рубин» и «Урал» в 13-м туре РПЛ добились приличных результатов. Казанцы на выезде сыграли вничью с московским «Спартаком» и продлили серию без поражений до трёх матчей, а «шмели» на выезде одержали волевую победу над «Тамбовом». Перед очной встречей коллектив Дмитрия Парфёнова опережает ближайшего соперника на два очка, но фаворита поединка определить невероятно трудно.



Букмекеры отдают предпочтение парням Романа Шаронова исключительно из-за фактора своего поля. Встреча пройдёт на «Центральном», где «Рубин» в сезоне-2018/19 одолел «Урал» с минимальным счётом. Впрочем, указанная победа стала для казанцев единственным успехом за шесть последних матчей со «шмелями».



По статистике мы видим два клуба с противоположными философиями. По итогам 13 туров в матчах с участием «Урала» в сумме забито 47 мячей (1-я строчка), а в поединках с участием «Рубина» 24 гола (последняя позиция с «Уфой» и «Динамо»). Самая авантюрная команда лиги сразится с одним из наиболее закрытых коллективов, выбрать ставку непросто.



На наш взгляд, стоит присмотреться к форе «0» на «шмелей» за 2.31. Встреча пойдёт на три результата, поэтому возьмём более выгодный вариант, исходя из коэффициента. К тому же, предпосылок для успеха команды Дмитрия Парфёнова или хотя бы ничьей достаточно. О личных встречах мы уже упоминали, но есть и другие любопытные данные.



В трёх последних выездных матчах у «Урала» следующие результаты: 2:1 со «Спартаком», 1:1 с «Арсеналом» и 2:1 с «Тамбовом». Играя в гостях, команда Дмитрия Парфёнова получает больше пространства для фланговых контратак, чем великолепно умеет пользоваться. «Рубин» испытывает проблемы в созидании, меньше коллектива Романа Шаронова в нынешнем розыгрыше РПЛ не забил ни один клуб.

Если сравнивать исключительно талант и мастерство футболистов, то и здесь «Урал» выглядит интереснее. Дмитрий Парфёнов в отличие от своего коллеги действительно добивается высокой результативности от своей команды. «Рубин» дома неплох, но коллектив Романа Шаронова не настолько силён, чтобы идти фаворитом против крепкого середняка лиги.

Ставка на матч «Рубин» — «Урал»

В шести последних матчах против «Урала» у «Рубина» лишь одна победа. «Шмели» не проигрывают на выезде уже в трёх поединках подряд, поэтому за коэффициент 2.31 мы проверим фору «0» на команду Дмитрия Парфёнова. Набрать три очка коллективу Романа Шаронова будет невероятно трудно.



Ставка: победа «Урала» с форой «0» за 2.31.

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