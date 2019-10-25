«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз: «горожане» начудят в обороне

26 октября на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» в матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу». Встреча начнётся в 22:00 мск. Эксперты не сомневаются в победе «горожан». Поставить на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.1. Виктория «львов» оценивается аналитиками коэффициентом 30.0.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» (26.10.2019)

«Манчестер Сити» на неделе пощекотал нервы своим фанатам во время домашнего матча с «Аталантой» в Лиге чемпионов, но после пропущенного гола действующий чемпион АПЛ быстро поставил итальянцев на место.



Справедливости ради, разгромная победа не отражает ситуацию на поле. «Горожане» многое позволяли сопернику у своих ворот, однако на результате сказалась внушительная разница в исполнительском мастерстве.

Гвардиола продолжает экспериментировать. Бесконечные привозы защитников надоели испанскому специалисту, поэтому во втором поединке подряд у «Манчестер Сити» в центре обороны вышла пара номинальных хавбеков Фернандиньо – Родриго Эрнандес.



С «Кристал Пэлас» «горожанам» удалось отыграть на ноль, но с более атакующей «Аталантой» всё могло закончиться куда плачевнее. Ближайшим соперником «Манчестер Сити» станет «Астон Вилла», которая набрала великолепную форму.



С учётом кубковых турниров у «львов» четыре подряд матча без поражений, что для аутсайдера лиги уже можно считать фантастическим результатом. По мнению букмекеров, парни Дина Смита разгромно проиграют в гостях, однако не стоит исключать сюрпризы.



«Горожане» потратили немало сил на «Аталанту», линия обороны «Манчестер Сити» не впечатляет, поэтому за коэффициент 2.1 мы поставим на гол в исполнении обеих команд. В пяти последних матчах у «Астон Виллы» следующие результаты: 2:3 с «Арсеналом», 3:1 и 2:1 с «Брайтоном», 2:2 с «Бёрнли» и 5:1 с «Норвичем». Во всех указанных поединках выбранный нами вариант оказывался успешным.



«Манчестер Сити» после Лиги чемпионов и с экспериментальной линией обороны не сможет свести на нет количество шансов соперника у своих ворот. «Астон Вилла» получит пространство для скоростных атак, а исполнителей приличного уровня у Дина Смита хватает. «Львы» производят приятное впечатление в последних матчах, Грилиш с партнёрами постараются дать бой фавориту.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

«Манчестер Сити» пропустил в двух из трёх последних матчах. Хосеп Гвардиола ставит в центр обороны номинальных полузащитников, что даёт о себе знать. С конца сентября «Астон Вилла» стала одной из самых весёлых команд Англии. За коэффициент 2.1 мы поставим на классический вариант – обе забьют.



Ставка: обе забьют за 2.1.

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