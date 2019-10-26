«ПСЖ» — «Марсель». Прогноз: Мбаппе разберётся с Манданда и Виллаш-Боашем

27 октября в матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже встретится с «Марселем». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.25.

Анализ матча «ПСЖ» — «Марсель» (27.10.2019)

Без сомнения, главный матч 11-го тура чемпионата Франции. “ПСЖ” набрал отличный ход, одержав пять побед подряд во всех турнирах. В Лиге 1 выигрышная серия насчитывает три матча с общим счётом 11:1. Возвращение Килиана Мбаппе даёт о себе знать — атакующий потенциал команды существенно улучшился, хотя молодой футболист только набирает форму.



В Лиге чемпионов дела складываются ещё лучше: три сухие победы из трёх возможных при разнице голов 9:0. В среду подопечные Томаса Тухеля в гостях разнесли неприятный “Брюгге” (5:0). Бельгийский клуб вообще-то недурно сушит игру и умеет действовать на контратаках, что и показал “Реалу”. Но с французами этот трюк не прошёл.

До выхода Мбаппе аутсайдер ещё держался, к исходу часа игры преимущество гостей составляло всего один мяч. Однако дальше всё быстро закончилось: седьмой номер оформил хет-трик и добавил к нему голевую передачу, хотя провёл на поле в районе 40 минут. Эффективность просто убийственная.



“Марсель” после бодрого старта сезона пережил спад, оставаясь без побед на протяжении четырёх встреч чемпионата Франции. В минувшем туре неудачный отрезок наконец-то закончился. Подопечные Андре Виллаш-Боаша на своём поле одолели борющийся за выживание “Страсбург” (2:0).



После этой победы южане приблизились к зоне Лиги чемпионов: сейчас они с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от идущего третьим “Реймса” на один балл. С “ПСЖ” всё понятно — 24 очка в 10 матчах, уверенная первая позиция и отрыв в пять пунктов от ближайшего преследователя.



Ставить против парижан крайне сложно. Они действительно выглядят очень сильно, устраивая разгромы практически в каждой игре. В трёх предыдущих домашних матчах с “Марселем” они одержали три победы, во всех случаях забивая строго по три гола. Эта отметка кажется вполне посильной даже с учётом отсутствия Неймара.



Гости не отличаются сильной обороной, на выезде они сыграли на “ноль” только дважды — с крепким “Нантом” и аутсайдером лиги “Дижоном”. А от “Монако” и “Амьена” получили по три мяча. Понятно, что потенциал группы атаки “ПСЖ” находится ощутимо выше, так что ТБ 3 мяча парижан за 2.60 можно и проверить.



Справедливости ради, на гол южане вполне могут наиграть. Дело в том, что у действующего чемпиона Франции вновь будет отсутствовать Идрисса Гейе, который очень важен для баланса в опорной зоне. “Марсель” обладает резкими и техничными игроками, так что довести одну из контратак до ума ему по силам. Отсюда берётся П1 + обе забьют за отличный коэффициент 2.50. Вариант помягче — П1 + ТБ 2,5 мяча за 1.65.

Ставки на матч «ПСЖ» — «Марсель»

Ставить против парижан крайне сложно. В трёх предыдущих домашних матчах с “Марселем” они одержали три победы, во всех случаях забивая строго по три гола. Гости не отличаются сильной обороной, на выезде они сыграли на “ноль” только дважды — с крепким “Нантом” и аутсайдером лиги “Дижоном”. А от “Монако” и “Амьена” получили по три мяча. Понятно, что потенциал группы атаки “ПСЖ” находится ощутимо выше, так что ТБ 3 мяча парижан за 2.60 можно и проверить.



Ставка №1: победа “ПСЖ” + обе забьют за 2.50.



Ставка №2: ИТБ 3 мяча “ПСЖ” за 2.60.