«Бёрнли» — «Челси». Прогноз: Лэмпард повторит результат предшественников

26 октября на стадионе «Терф Мур» в матче 10-го тура АПЛ лондонский «Челси» на выезде сразится с «Бёрнли». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом команду Фрэнка Лэмпарда. Поставить на синих в букмекерских конторах можно за 1.79. Победа бордовых оценивается аналитиками коэффициентом 4.6.

Прогноз матча «Бёрнли» — «Челси» (26.10.2019)

«Челси» удивляет со знаком плюс всё больше и больше. У Лэмпарда бывают тактические просчёты, молодые футболисты частенько выдают низкий КПД в завершающей стадии, но тренерский почерк и постепенный прогресс впечатляют. Синие сами получают удовольствие от игр, что особенно приятно болельщикам.



В среду «Челси» одолел на выезде мощный «Аякс». Коллективу Фрэнка Лэмпарда удалось не пропустить от одной из самых интересных атак Европы. Синие улучшили свои дела в Лиге чемпионов, да и в АПЛ у лондонцев полный порядок в турнирной таблице. Ближайшим соперником клуба Романа Абрамовича станет «Бёрнли», который очень опасен в нынешнем сезоне.

Шон Дайч собрал типичную британскую команду из работяг и пахарей. Бордовые играют максимально просто, но это не мешает добиваться приличного результата. В прошлом туре «Бёрнли» уступил на выезде «Лестер Сити», но до этого не проигрывал в четырёх матчах. Уютный стадион «Терф Мур» придаёт хозяевам дополнительные силы, поэтому «Челси» ожидает непростой матч.



Букмекеры отдают предпочтение гостям, что вполне логично, учитывая статус соперников. Единственным серьёзным вопросом стоит считать физическое состояние «Челси». В среду Лига чемпионов в Амстердаме, а уже в субботу матч АПЛ – это приличная нагрузка. Тем не менее мы согласимся с аналитиками и заиграем победу синих за коэффициент 1.79.



Против «Аякса» Лэмпард выпустил в основе лишь двух футболистов старше 28 лет. И если опытный Аспиликуэта отпахал весь матч, то Виллиана заменили в середине второго тайма. Сил у лондонцев должно хватить, а по остальным показателям превосходство «Челси» очевидно. У синих пока три осечки в АПЛ: поражения от «МЮ» и «Ливерпуля», а также домашняя ничья с «Шеффилд Юнайтед».



Играть на выезде против середняков и аутсайдеров для команды Фрэнка Лэмпарда даже проще, чем на своём стадионе. «Бёрнли» не станет дома полностью закрываться, за что «Челси» способен наказать, как в скоростных выпадах после прессинга на чужой половине, так и в позиционном нападении. Если бордовые в прошлые выходные уступили «Лестер Сити», то победная серия синих достигла уже шести матчей.



В двух последних сезонах «Челси» неизменно набирал три очка на «Терф Мур». С Конте лондонцы выиграли 2:1, а при Сарри уничтожили «Бёрнли» 4:0. Сейчас у синих перестройка и менее статусные футболисты, но Лэмпард успешно внедряет в состав молодёжь и готов к повторению результатов предшественников.



У бордовых в прошлом матче не принимал участие Эшли Барнс, есть повреждение у Криса Вуда. Оба могут выйти и в основе, но говорить об оптимальной форме не приходится. Проблема для «Бёрнли» заключается в том, что 8 из 12 голов команды в АПЛ забила упомянутая связка форвардов. Если хотя бы один из нападающих будет далёк от лучших кондиций, то шансы хозяев зацепиться за очки сведутся к минимуму.

Ставка на матч «Бёрнли» — «Челси»

В двух прошлых сезонах «Челси» набирал три очка на «Терф Мур». В настоящий момент победная серия синих достигла шести матчей. За коэффициент 1.79 мы проверим викторию команды Фрэнка Лэмпарда. Оба ударных форварда «Бёрнли» залечивают микротравмы, поэтому даже в случае появления Барнса и Вуда на поле бордовые вряд ли смогут показать свой максимум.



Ставка: победа «Челси» за 1.79.

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