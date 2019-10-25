«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: Тедеско продолжит дело Карреры и Кононова

27 октября на стадионе «РЖД Арена» в матче 14-го тура РПЛ в московском дерби сойдутся «Локомотив» и «Спартак». Встреча начнётся в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «железнодорожникам». Сделать ставку на команду Юрия Сёмина в букмекерских конторах можно за 1.98. Победа красно-белых оценена аналитиками коэффициентом 3.86.

Прогноз матча «Локомотив» — «Спартак» (27.10.2019)

Во вторник «Локомотив» героически сражался в Турине, а уже в воскресенье «железнодорожников» ожидает важнейший матч в рамках РПЛ. На этот раз график для красно-зелёных вполне приемлемый. Третий поединок за 10 дней – это непросто, но адекватно для команды, выступающей в Европе на серьёзном уровне.



Сразу о главном: букмекеры считают хозяев московского дерби фаворитом с серьёзным перевесом. Мы с такой оценкой категорически не согласны и предлагаем заиграть ничью или победу «Спартака» за коэффициент 1.86. Аргументов в пользу красно-белых хватает.



В трёх последних очных встречах в рамках РПЛ у «Спартака» две ничьи и одна победа над ближайшим соперником. Последний раз «железнодорожники» оказывались сильнее красно-белых в знаменитом матче в августе 2017 года, когда Самедов получил вторую жёлтую за симуляцию в конце первого тайма и при 2:0 оставил Глушакова и компанию в меньшинстве.



Затем Сёмин пару раз выдал 0:0 против Карреры и уступил Кононову 1:2. Тедеско не прочь повторить успешные результаты предшественников. К тому же сам немец в качестве главного тренера «Шальке» дважды обыгрывал «Локомотив».



Немецкий специалист получил всю необходимую информацию по сопернику. Тедеско обладал временем, чтобы изучить все сильные и слабые стороны «Локомотива», а вот чего ожидать «железнодорожникам» от своего ближайшего соперника, не совсем понятно. «Спартак» непредсказуем с точки зрения тактических построений, зато все ходы красно-зелёных заранее известны.



У «Локомотива» хватает травмированных, что больше всего сказывается на линии нападения. На скамейке у Сёмина практически нет никаких вариантов для усиления, поэтому «железнодорожникам» придётся использовать еле дышащую основу. «Спартак» готовился к предстоящему дерби в недельном цикле и должен иметь преимущество в движении ближе к концовке.



Разумеется, красно-белые не смогут прижать «Локомотив» так, как это сделал «Ювентус», но в Турине мы отчётливо убедились, что многие футболисты «железнодорожников» устали из-за чудовищной нагрузки. Гарантирует ли всё это успех «Спартаку»? Нет, но шансы набрать очки достаточно высокие.



Команда Юрия Сёмина лучше организована, обладает более опытными и мастеровитыми исполнителями, однако по всем остальным показателям у «Локомотива» достаточно трудностей. Даже домашний стадион вряд ли станет козырем «железнодорожников». На «РЖД Арене» поклонников красно-белых будет точно не меньше.



Эдер выглядит практически безальтернативным вариантом для хозяев, если мы говорим о форвардах. Для центральных защитников «Спартака» мощный нападающий подходит лучше всего. «Железнодорожники» обладают более сыгранной и талантливой средней линией. Баринов, Крыховяк, Миранчук и Мариу способны забрать мяч под контроль, но для Тедеско подобный вариант не станет проблемой. Наверняка красно-белые готовят варианты с высоким прессингом и быстрыми выпадами.

В букмекерских конторах победа «Локомотива» идёт за коэффициент в районе двойки. На наш взгляд, на «железнодорожников» нужно давать около 2.4-2.5, так как команда Юрия Сёмина выступит на фоне усталости и не сможет рассчитывать на несколько травмированных исполнителей. Х2 на «Спартак» смотрится выгодно.

Ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Эксперты переоценивают «Локомотив». В трёх последних официальных матчах со «Спартаком» у команды Юрия Сёмина ни одной победы. «Железнодорожники» выступят после тяжелейшей битвы с «Ювентусом», да и лазарет красно-зелёных ещё не опустел. За коэффициент 1.86 мы возьмём Х2 на коллектив Доменико Тедеско.



Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.86.

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