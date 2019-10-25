«Локомотив» — СКА. Прогноз: голы в Ярославле будут только в одни ворота

26 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Локомотив” на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле встретится со СКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.93.

Анализ матча «Локомотив» — СКА (26.10.2019)

Очная встреча двух проблемных команд, которые в нынешнем сезоне выступают сильно хуже привычного. “Локомотив” уже успел сменить тренера, после чего худо-бедно начал набирать очки. В восьми последних матчах одержано пять побед, что позволило наконец-то вернуться в зону плей-офф.



Тем не менее, обольщаться рано. Во-первых, четыре выигрыша из пяти получились на тоненького, те игры были довольно равными. За исключением разгрома “Куньлуня” (6:3), но китайский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, так что вряд ли стоит переоценивать тот успех.



Второй момент — высочайшая плотность таблицы. Из-за провалов нескольких грандов на старте регулярного чемпионата и неожиданных взлётов “Витязя” с “Адмиралом” команды движутся общей группой. На Западе, например, идущие восьмыми ярославцы опережают занимающее последнее место рижское “Динамо” на четыре очка.



Третье — сомнительные решения руководства “железнодорожников” по составу и проблемы во вратарской бригаде. Илья Коновалов проводит нынешний сезон крайне слабо, а юный Даниил Исаев вскоре отправится в Канаду вместе с молодёжной сборной России на суперсерию. Опытный Александр Лазушин находится вне заявки уже три недели из-за проблем со здоровьем.



Зато у “Локомотива” в ноябре довольно приятный календарь, но до этого момента ещё нужно добраться. Впереди матч с озлобленным СКА, который в последних девяти встречах уступил семь раз, а в Ярославль приедет с серией из четырёх неудач подряд. Обмены в клубе из Санкт-Петербурга уже пошли, так что хоккеистам надо срочно прибавлять. Иначе велик риск сменить место работы.



Понятно, что гости будут фаворитом, но ставить на них довольно опасно — команда слишком нестабильна. Любопытно другое. В пяти предыдущих очных встречах “Локо” и СКА в регулярных чемпионатах одна из команд не забивала, а 10 октября 2018 года соперники и вовсе добрались до овертайма с гордыми нулями. Логичнее всего отталкиваться именно от этого.



СКА после серии неудач наверняка постарается сыграть построже в защите, а ярославцам в нынешнем сезоне голы в принципе даются с трудом. Вариантов достаточно: от аккуратных ТМ 4,5 шайбы за 1.79, “гол в каждом периоде — нет” за 1.77 и Х2 + ТМ 5,5 шайбы за 1.84 до авантюрной ставки “обе забьют — нет” за 4.00.

Второй вариант — ИТМ 0,5 очка Йори Лехтеря за 2.30. Финский нападающий выходит в первом звене и получает большой айстайм, но в четырёх из девяти предыдущих матчей он уходил без набранных очков. Раз вероятность закрытого хоккея высока, такой коэффициент стоит проверить.

Ставки на матч «Локомотив» — СКА

В пяти предыдущих очных встречах “Локо” и СКА в регулярных чемпионатах одна из команд не забивала, а 10 октября 2018 года соперники и вовсе добрались до овертайма с гордыми нулями. Логичнее всего отталкиваться именно от этого. СКА после серии неудач наверняка постарается сыграть построже в защите, а ярославцам в нынешнем сезоне голы в принципе даются с трудом.



Ставка №1: обе забьют — нет за 4.00.



Ставка №2: Йори Лехтеря не наберёт очков за 2.30.