«Белогорье» — «Газпром-Югра». Прогноз: апгрейд хозяев начнется с трудной победы

26 октября начинается чемпионат России среди мужских волейбольных команд в Суперлиге. В Белгороде местный клуб «Белогорье» примет «Газпром-Югру». Матч начнется в 18:00 мск. Возможно, это будет не самая красивая игра. Но довольно интересная в плане интриги.

Анализ матча «Белогорье» — «Газпром-Югра» (26.10.2019)

Дождались! Чемпионат России наконец-то стартует, практически последним в Европе. И в первом же туре нас ждет интригующее противостояние «Белогорья» и «Газпром-Югры». Эти две команды, можно сказать, славятся своими необычными ходами на трансферном рынке. Это межсезонье не стало исключением.



В Белгороде Геннадий Шипулин провозгласил очередной апгрейд. Уже и не сосчитать, какой по счету. В первую очередь нужно отметить смену легионеров: пару доигровщиков Петрич – Перрин сменили сербский диагональный Дражен Лубурич и болгарский доигровщик Розалин Пенчев. Учитывая, что Петрич готов был остаться в Белгороде еще на сезон, селекция спорная. Диагональный был нужен после ухода Земченка, а вот с доигровщиком выбор странный. Пенчев – перспективный игрок, но готов ли он играть в чемпионате России? Вопрос.

Кроме того, белгородцы стали заложниками трансферной кампании питерского «Зенита». Перешел туда основной пасующий — Роман Порошин. Причем перешел на флажке, да еще и без компенсации. Что тут скажешь – перед законом все равны, но некоторые равнее.



Из этой сложной ситуации выбрались путем приглашения Азизбека Исмаилова, последний сезон выступавшего в Болгарии. В последний момент удалось арендовать у «Кузбасса» Александра Воропаева. Эта позиция вызывает тревогу. Впрочем, развивать перспективных игроков в Белгороде всегда умели.



Многое в новом сезоне будет зависеть от Антона Семышева, который отыграл полноценный сезон в сборной России. Наверняка больше времени получит Павел Тетюхин. В общем, год для «Белогорья» будет сложным, но если выстрелит молодежь, можно будет побороться как минимум за «Финал шести». По крайней мере Шипулин поставил задачу – бороться за призовые места.



Что до клуба из Сургута, то здесь тоже решились на перестройку. По словам Рафаэля Хабибуллина, прошлогодний состав достиг своего потолка. Из безусловных удач можно выделить появление в команде поляка Мачея Музая. Правда, в каком он состоянии после чемпионата Европы и Кубка мира – сказать сложно. Интересно, что в команде сразу 5 игроков, имеющих опыт игры в диагонали: Музай, Сергей Пирайнен, Артем Киселев, Алексей Плужников и Павел Авдоченко. А в остальном стратегия «Газпром-Югры» неизменна: команда собирает игроков до сей поры не выстреливших и доводит их до хорошего уровня. Судя по результатам, показанным на Кубке России, команда в Сургуте неплохая. И дать бой в Белгороде ей вполне по силам.

Ставки на матч «Белогорье» — «Газпром-Югра» (26.10.2019)

Букмекеры предлагают нам коэффициент 1.23 на победу «Белогорья». Немного переоценивают они команду, которой руководит Александр Косарев. Но это старт сезона, первый домашний матч. Конечно, белгородцы постараются порадовать своих болельщиков.



Скорее всего, сделать это получится. Но вот будет ли эта победа легкой? Вряд ли. Стоит попробовать сыграть ТБ 178.5 очка в матче. Коэффициент приличный, 1.93. Сургутянам вполне по силам зацепить минимум один сет. А то и замахнуться на большее. Это старт чемпионата, здесь может быть все, что угодно.



Ставка: ТБ 178.5 очка за 1.93.



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