«Авангард» — ЦСКА. Прогноз: Войнов передаст привет Сорокину в Балашихе

27 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Авангард” на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.98.

Анализ матча «Авангард» — ЦСКА (27.10.2019)

Ремейк финала минувшего розыгрыша Кубка Гагарина. Обе команды уверенно начали сезон и более чем комфортно чувствуют себя в турнирной таблице: ЦСКА с запасом возглавляет Западную конференцию, а “Авангард” занимает вторую строчку на Востоке с отставанием от “Ак Барса” в два очка.

При этом накануне соперники получили натуральные пощёчины, проиграв на своём льду со счётом 0:3. “Армейцы” без Кирилла Капризова уступили добавившему в последнее время “Йокериту”. Игра была как минимум равной, но финны забили первыми и выстояли в третьем периоде. Красно-синие висели на воротах соперника только в заключительной 20-минутке.

Понятно, что вопрос о состоянии Капризова будет ключевым. Без него атака выглядит куда более предсказуемой, а неочевидные и смелые решения имеют огромный вес в матчах с крепкими оппонентами. Игорь Никитин при общении с журналистами на опыте ушёл от конкретного ответа: рисковать здоровьем хоккеистов не хочется, если будет готов на все сто — сыграет.

“Авангард” потихоньку начинает получать долгожданное подкрепление из лазарета. Правда, с результативностью в последнее время возникают серьёзные проблемы: в трёх предыдущих поединках получилось отличиться лишь один раз. Трудовую победу в Уфе удалось добыть только в серии буллитов (1:2 Б), а с “Металлургом” и “Куньлунем” дело закончилось плачевно (два раза по 0:3).

В Магнитогорске “ястребы” и впрямь выглядели слабо. Никак не могли спокойно войти в чужую зону, постоянно теряли шайбу и плохо комбинировали. С китайским клубом на один-два гола они точно наиграли, на что намекает и разница бросков (34-22). Но Джейден Смит был великолепен и совершил несколько натуральных спасений.

Команды разъярены свежими неудачами и имеют счёт друг другу. “Авангард” помнит о 0-4 в финале Кубка Гагарина, а ЦСКА наверняка не забыл поражение в первом матче регулярного чемпионата на своём льду (1:3). Если Капризов не сыграет, шансы будут близки к равным: проблемы с созиданием имеются и там и там, так что многое решат спецбригады и реализация.

Однако при прочих равных москвичи имеют явное преимущество на последнем рубеже. Александр Судницын и Игорь Бобков не отличаются стабильностью, а вот Илья Сорокин в этом сезоне лишь раз пропустил больше двух шайб. Речь об эпическом дерби со “Спартаком”, закончившимся со счётом 9:3.

Есть подозрение, что игра голкиперов станет ключевым фактором поединка, и тут у ЦСКА есть фора. Потому основной вариант — гости не проиграют через общий низ. Скажем, Х2 + ТМ 4,5 шайбы за 2.20 смотрится нормально. Можно проверить и П2 с форой “-1” за 2.41, ведь у “армейцев” вдобавок ко всему имеется ещё и лишний день отдыха. Но, опять же, сперва лучше дождаться новостей о состоянии Капризова.

Вторая ставка рискованная — ИТБ 0,5 очка Вячеслава Войнова за 2.30. У опытного защитника 13 очков в 20 встречах, но вот уже четыре поединка подряд он уходит со льда без результативных действий. Это повторение самой длинной сухой серии Войнова в этом сезоне. Битва с действующим чемпионом — это отличный шанс.

В большом матче от него будет многое зависеть, так что 23-25 минут айстайма и ключевая роль в большинстве неизбежны. Омичи вряд ли забьют больше 1-2 раз, но солидная часть остроты наверняка будет генерироваться при непосредственном участии Войнова. Выдать пас-конфетку или зарядить от синей линии он всегда готов.

Ставки на матч «Авангард» — ЦСКА

При прочих равных москвичи имеют явное преимущество на последнем рубеже. Александр Судницын и Игорь Бобков не отличаются стабильностью, а вот Илья Сорокин в этом сезоне лишь раз пропустил больше двух шайб. Есть подозрение, что игра голкиперов станет ключевым фактором поединка, потому основной вариант — гости не проиграют через общий низ. Скажем, Х2 + ТМ 4,5 шайбы за 2.20 смотрится нормально.

Ставка №1: ЦСКА не проиграет и ТМ 4,5 шайбы за 2.20.

Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Вячеслава Войнова за 2.30.