«Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшера ждут неприятности

«Красные дьяволы» ещё ни разу не победили в нынешнем сезоне АПЛ на выезде.

27 октября на стадионе «Кэрроу Роуд» в матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сразится с «Норвич Сити». Встреча начнётся в 19:30 мск. Согласно котировкам экспертов, фаворитом считаются «красные дьяволы». Сделать ставку на команду Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 1.86. Победа «канареек» оценивается аналитиками коэффициентом 4.3.

Прогноз матча «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед» (27.10.2019)

«Норвич Сити» и «Манчестер Юнайтед» можно смело отнести к одним из главных разочарований АПЛ по итогам девяти туров. «Канарейки» обладают предпоследним по стоимости составом, поэтому спрос с них меньше. Однако, команда Даниэля Фарке проиграла уже в шести матчах, зачастую уступая прямым конкурентам.

У «красных дьяволов» поражений вдвое меньше, но уже четыре ничьи с одинаковым счётом 1:1. Уле-Гуннар Сульшер пока так и не привил своим парням какой-то внятный футбол. К тому же, норвежский специалист зачем-то выставил смешанный состав в Лиге Европы, нагрузив и без того уставших лидеров лишней работой.

В букмекерских конторах победа «Манчестер Юнайтед» в ближайшем поединке доступна за коэффициент 1.86. Линия перекошена в сторону статусного клуба. Несмотря на множество проблем, «Норвич Сити» способен дать бой на своём поле. За 2.08 мы возьмём 1Х на хозяев. У «канареек» зашкаливает мотивация, матч пойдёт на три результата.

За семь последних поединков у «красных дьяволов» лишь одна победа в основное время. Коллектив Уле-Гуннара Сульшера на выезде еле-еле одолел «Партизан» с минимальным счётом. Единственный гол Марсьяль забил с пенальти. Больше в створ «МЮ» не попадал, выступая против команды, суммарная стоимость игроков которой уступает, например, Люку Шоу.

Магуайр, Рохо, Мактоминай и Ван-Биссака рубились и против «Ливерпуля» в прошлое воскресенье, и в четверг с «Партизаном». Третий матч за восемь дней для парней, отвечающих в «МЮ» за оборону, станет серьёзным испытанием. Также не будем забывать и о травмированных. «Красным дьяволам» точно не помогут Погба, Бейи, Туанзебе, Фосу-Менса и Далот. Под вопросом Матич и Шоу.

«Норвич Сити» пришёл в себя после домашнего позора с «Астон Виллой» и зацепился за ничью на выезде с «Борнмутом». У «канареек» преимущество в свежести и поддержка своих трибун, а у «МЮ» в гостях пока ни одной победы в нынешнем сезоне АПЛ. Рано или поздно «красные дьяволы» наберут три очка на чужом поле, но пока игра коллектива Уле-Гуннара Сульшера разочаровывает болельщиков именитого клуба.

У «красных дьяволов» серьёзные проблемы с реализацией моментов. В пяти из семи матчей, которые «МЮ» не выиграл в нынешнем сезоне АПЛ, команда Уле-Гуннара Сульшера превосходила соперников по показателю ожидаемых голов xG. «Норвич Сити» своими шансами распоряжается куда лучше, что с учётом уставшей обороны противника способно помочь хозяевам набрать важные очки.

Ставка на матч «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед»

В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» ещё ни разу не побеждал на выезде. За коэффициент 2.08 мы сделаем ставку 1Х на «Норвич Сити». «Канарейки» сейчас бьются за каждое очко, а ключевые игроки «красных дьяволов», отвечающие за оборону, получили дополнительную нагрузку в Лиге Европы.

Ставка: «Норвич Сити» не проиграет за 2.08.

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