Российские клубы могут ошеломить футбольную Европу, но в них никто не верит

В Лиге чемпионов и Лиге Европы сыграны три из шести туров группового этапа. «Спартак» и тульский «Арсенал» провалились ещё на стадии квалификации, ЦСКА и «Краснодар» пока выглядят неубедительно во втором по значимости клубном турнире Старого Света, а «Зенит» и «Локомотив» выступают на своём, не самом серьёзном в сравнении с грозными соперниками уровне.

Россия уже уступила Португалии шестую строчку в клубном рейтинге УЕФА, и наши главные конкуренты способны по итогам нынешнего сезона создать неплохой задел на будущее. Теоретические шансы на евровесну пока сохраняют все четыре оставшихся представителя РПЛ, однако в реальности всё может обернуться настоящей катастрофой.

Для более детальной оценки ближайших перспектив наших клубов мы воспользуемся котировками экспертов. В букмекерских конторах после каждого тура обновляются линии на выход из группы в обоих европейских турнирах. Начнём с Лиги чемпионов.

«Локомотив». Счастьем станет попадание в Лигу Европы

После сенсационной победы на выезде над «Байером» многие поклонники «железнодорожников» начали мечтать о выходе в плей-офф Лиги чемпионов, но два поединка с европейскими грандами заставили фанатов поумерить амбиции. Сейчас у красно-зелёных три очка, «Ювентус» и «Атлетико» обладают семью баллами, немецкий клуб до сих пор с «баранкой». На данный момент мнение букмекеров относительно двух первых строчек в группе D выглядит следующим образом.

Какая команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов:

— «Ювентус» за коэффициент 1.02, вероятность 95%

— «Атлетико» за 1.03, 94%

— «Локомотив» за 13.0, 7%

— «Байер» за 21.0, 4%

Согласно котировкам экспертов, «железнодорожники» займут третью строчку, но и за выход в Лигу Европы красно-зелёных ожидает напряжённая борьба. Если за два поединка с «Ювентусом» и «Атлетико» команда Юрия Сёмина снова останется без очков (а подобный вариант более чем реален), то даже ничейного результата дома с «Байером» может не хватить.

Дело в том, что немцы способны зацепиться дома с «Атлетико», а в шестом туре в Леверкузен пожалует «Ювентус», который вряд ли будет обладать турнирной мотивацией. У «Локомотива» заключительный матч в группе состоится на «Ванда Метрополитано». «Матрасники» не смогут откровенно валять дурака под взорами требовательной мадридской публики.

«Зенит». От любви до ненависти один шаг

По мнению многих любителей футбола сине-бело-голубым досталась проходная группа, но изначально «Зенит» считался аутсайдером. По стоимости состава, согласно порталу Transfermarkt, все соперники по квартету G превосходят команду Сергея Семака. На данный момент у клуба с берегов Невы четыре очка, столько же у «Лиона». «РБ Лейпциг» набрал шесть баллов, что вдвое больше, чем у «Бенфики». Взглянем на расклад букмекеров по заветным путёвкам в следующий этап турнира.

Какая команда выйдет в плей-офф Лиги чемпионов:

— «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.25, вероятность 77%

— «Лион» за 1.9, 51%

— «Зенит» за 2.0, 48%

— «Бенфика» за 4.0, 24%

Главный козырь Дзюбы и компании – свой стадион. Два из трёх оставшихся матчей «Зенит» проведёт дома, но это не гарантирует хотя бы попадание в Лигу Европы. В заключительном туре сине-бело-голубым отправляться в гости к «Бенфике», которая при поддержке трибун способна на многое.

Четыре очка после трёх туров в равной группе – это неплохо, однако теперь каждый в квартете G лучше знает возможности друг друга. Если перед заключительным игровым днём все команды будут претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов, то мы станем свидетелями фантастической развязки. Диапазон мнений о «Зените» после сражения с «Бенфикой» остаётся максимально широким. Всё в руках и ногах сине-бело-голубых.

«Краснодар». Всё ещё можно спасти

Из-за целого комплекса причин «быки» ужасно стартовали на групповом этапе Лиги Европы. Чудовищные 0:5 в «Базеле» сменились домашним поражением от «Хетафе». Впрочем, «Краснодар» проявил характер и добыл выездную победу в битве с «Трабзонспором». После трёх туров у швейцарцев семь очков, у испанцев шесть, три у команды Мурада Мусаева, и лишь один балл в активе турецкого клуба. Посмотрим на шансы соперников по квартету C.

Какая команда выйдет в плей-офф Лиги Европы:

— «Базель» за коэффициент 1.07, вероятность 88%

— «Хетафе» за 1.25, 76%

— «Краснодар» за 3.2, 30%

— «Трабзонспор» за 16.0, 6%

Два ближайших поединка в Лиге Европы «Краснодар» проведёт на своём шикарном стадионе. Если «быки» наберут максимум очков с «Трабзонспором» и «Базелем», то шансы на выход в плей-офф останутся в любом случае перед гостевым сражением с «Хетафе». При иных раскладах команде Мурада Мусаева придётся уповать на судьбу и нужные исходы в соперничестве конкурентов.

ЦСКА. Осталось биться за престиж

Во многих видах спорта по отношению к молодым атлетам существует пресловутый термин «синдром второго сезона». Иногда новичкам удаётся превзойти ожидания экспертов. Юные дарования хотят не просто закрепиться на текущем уровне, но ещё и продолжить прогрессировать. Отсутствие стабильности частенько приводит к провалам, и именно это произошло с целой командой. Ноль очков по итогам трёх туров и разница мячей 1:8 сводят к минимуму шансы ЦСКА на выход в плей-офф. Котировки аналитиков лишний раз подтверждают очевидное.

Какая команда выйдет в плей-офф Лиги Европы:

— «Эспаньол» за коэффициент 1.03, вероятность 93%

— «Лудогорец» за 1.25, 76%

— «Ференцварош» за 3.7, 26%

— ЦСКА за 18.0, 5%

Из трёх оставшихся поединков два матча «армейцы» проведут в гостях. Даже девять очков не гарантируют ЦСКА выход в плей-офф. С одной стороны, красно-синим есть что доказывать болельщикам и продолжать биться за престиж, рейтинг клуба и страны. С другой — у Виктора Гончаренко короткая скамейка, поэтому не стоит удивляться большому количеству резервистов в выездных встречах против «Ференцвароша» и «Эспаньола».

Итог

По мнению букмекеров, шансы каждого из российских клубов попасть в топ-2 в своих группах составляют меньше 50%. У «Зенита» и «Локомотива» есть страховка в виде Лиге Европы. Хотя бы одну нашу команду мы практически наверняка увидим участвующей в евровесне. Однако, «Краснодар» и ЦСКА с высокой вероятностью совсем скоро сосредоточатся исключительно на внутреннем первенстве. Отток качественных легионеров из РПЛ провёл к предсказуемым последствиям.