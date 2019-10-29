«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз: Эмери не уедет с «Энфилда» без гола

30 октября в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги “Ливерпуль” на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле встретится с «Арсеналом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.83.

Анализ матча «Ливерпуль» — «Арсенал» (30.10.2019)

Отличная вывеска, хотя тут многое упирается в составы, которые явно будут далеки от оптимальных с обеих сторон. Именно по этой причине делать прогнозы на данный матч до стартового свистка крайне опасно. Лучший вариант — дождаться объявления стартовых составов или попробовать поймать хороший вариант в лайве.



Другие пути хороши только в том случае, если вы ставите ради удовольствия. Кубок английской лиги находится в самом низу приоритетов “Ливерпуля” на нынешний сезон. Главная задача, понятно, АПЛ. И там всё складывается просто замечательно: первое место и шесть очков отрыва от “Манчестер Сити” после 10 туров.



Понятно, что за такой шанс нужно цепляться всеми возможными способами. Кроме того, в Лиге чемпионов положение хорошее, но не железное: шесть очков в трёх турах и второе место в турнирной таблице. “Ред Булл Зальцбург” ещё не выпал из борьбы за место в плей-офф, а потому расслабляться пока рано.



Уже 2 ноября красным предстоит встретиться на выезде с не самой слабой “Астон Виллой”, которая в четырёх турах проиграла только “Манчестер Сити”. Рисковать Мохамедом Салахом на фоне недавнего повреждения смысла нет. Вирджилу ван Дейку свело ногу в матче с “Тоттенхэмом” — голландец также наверняка получит паузу. Жоэль Матип всё ещё испытывает проблемы с коленом и находится вне заявки.



Словом, состав мерсисайдцев в лучшем случае будет полуторным: с первых минут с большой долей вероятности выйдут Наби Кейта, Адам Лаллана и Дивок Ориги, возможность проявить себя получат молодые футболисты. В третьем раунде “Ливерпуль” вторым составом обыграл “Милтон-Кинс Донс” (2:0), хотя поединок получился непростым. Соперник имел много стандартов и создал несколько неплохих моментов.



“Арсенал” находится в непростом положении и показывает откровенно слабый футбол. В такой ситуации неважных матчей не бывает, да и в целом национальные Кубки могут существенно скрасить впечатление от сезона. Пока в АПЛ результаты более или менее достойные — 5-е место и 16 очков. А вот про качество игры такого не скажешь.



Накануне “канониры” умудрились на своём поле потерять очки с “Кристал Пэлас” (2:2), хотя вели со счётом 2:0 уже к девятой минуте. Унаи Эмери тоже наверняка выставит экспериментальный состав: ждём нескольких молодых футболистов, успевших выдать пару крепких матчей за сентябрь и октябрь, также шанс могут предоставить и зачахшему Месуту Озилу.



В идеальном мире у “Арсенала” практически не было бы шансов, но в битве полуторных составов с большим количеством молодёжи логичнее сыграть от аутсайдера. Для “Ливерпуля” Кубок лиги рискует обернуться обузой, так что грустить в случае вылета никто особенно не будет — есть цели и поважнее. Получится победить — отлично, нет — красные тут же сосредоточатся на АПЛ и ЛЧ.

Любители рисковать могут проверить проход гостей за 2.63. Вариант попроще — ИТБ 1 мяча “Арсенала” за 1.63. У хозяев с огромной долей вероятности не будет ван Дейка и Матипа, что облегчит лондонцам путь к чужим воротам. “Арсенал” забивал “Ливерпулю” в семи предыдущих очных встречах из восьми. Можно даже рассмотреть ИТБ 1,5 мяча “канониров” за 2.44.

Ставки на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

В идеальном мире у “Арсенала” практически не было бы шансов, но в битве полуторных составов с большим количеством молодёжи логичнее сыграть от аутсайдера. Для “Ливерпуля” Кубок лиги рискует обернуться обузой, грустить в случае вылета никто особенно не будет. “Арсенал” забивал “Ливерпулю” в семи предыдущих очных встречах из восьми, без ван Дейка шансы на голы возрастут.



Ставка: ИТБ 1,5 гола “Арсенала” за 2.44.