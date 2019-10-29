ЦСКА – «Уфа». Прогноз: мучения «армейцев» в октябре продолжатся

30 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА сразится с «Уфой». Встреча начнётся в 19:00 мск. Эксперты не сомневаются в итоговой победе «армейцев». Сделать ставку на проход команды Виктора Гончаренко в следующий этап в букмекерских конторах можно за 1.33. Виктория «горожан» с учётом дополнительного времени и серии пенальти оценивается аналитиками коэффициентом 3.34.

Прогноз матча ЦСКА – «Уфа» (30.10.2019)

ЦСКА и «Уфа» перед очным сражением в Кубке России потерпели поражения в рамках РПЛ. «Армейцы» на своём поле в московском дерби с минимальным счётом уступили «Динамо» притом что Никола Влашич не реализовал пенальти. Коллектив Вадима Евсеева получил три мяча от «Тамбова» и оказался совсем близко от зоны вылета.

Октябрь для красно-синих стал проклятым месяцем. На этом отрезке у ЦСКА следующие результаты в официальных матчах: 0:2 с «Эспаньолом», 1:3 с «Ростовом», 1:1 с «Уфой» и по 0:1 от «Ференцвароша» и «Динамо». Соперники были вполне по зубам «армейцам», четыре из пяти встреч прошли на «ВЭБ Арене», но болельщиков красно-синие так и не порадовали.

Про личную встречу между «Уфой» и ЦСКА мы уже упомянули. Также в конце сентября «горожане» выдали 0:0 с «Рубином», а уже в октябре 0:1 с «Ахматом» и 0:3 с «Тамбовом». «Армейцы» — единственный соперник, которому команда Вадима Евсеева забила за четыре последних матча в текущем сезоне.

У букмекеров фаворитом идут хозяева, но от ставок в пользу ЦСКА лучше воздержаться. Первые таймы у «армейцев» обычно получаются приличные, однако хромает реализация. За коэффициент 1.72 логичнее взять общий тотал меньше 2,5. К низовому матчу у нас достаточно предпосылок.

Против грандов Вадим Евсеев не стесняется выставлять «автобусы». Начиная с августа «горожане», помимо «армейцев», соперничали с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком». Во всех трёх поединках Беленов отыграл на ноль, а его команда в сумме забила четыре мяча.

Верховые матчи с участием «Уфы» — это редкость. Низ случился в 10 из последних 12 поединков «горожан» в различных турнирах. У ЦСКА также сейчас проблемы в атаке. Чалов потерял голевое чутьё, многие футболисты суетятся в завершающей стадии, следствием чего стали лишь три забитых мяча за пять октябрьских сражений.

Статус предстоящей встречи также заставит команды особое внимание уделить обороне. В кубковых баталиях, состоящих из одного матча, голевые феерии случаются крайне редко. Цена ошибки слишком велика, поэтому и без того склонная к минимизации риска «Уфа» выберет осторожную модель игры. ЦСКА постарается вернуть должок болельщикам, но ключевые исполнители «армейцев» измотаны чудовищным графиком.

Ставка на матч ЦСКА – «Уфа»

За пять матчей в октябре ЦСКА забил только три мяча. Из 12 последних поединков с участием «Уфы» в десяти был зафиксирован низовой исход. За коэффициент 1.72 мы возьмём общий тотал меньше 2,5. Евсеев выставит «автобус», а у красно-синих проблемы с реализацией и уставшие лидеры.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.72.

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