«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Лэмпарда ждёт неприятный сюрприз

30 октября в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги “Челси” на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне встретится с «Манчестер Юнайтед». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу синих можно с коэффициентом 1.87.

Анализ матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» (30.10.2019)

Жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии удалась на славу. В придачу к матчу “Ливерпуля” и “Арсенала” мы получили вторую серию противостояния обновленного “Челси” с проблемным “Манчестер Юнайтед”. Первая часть завершилась громкой победой манкунианцев (4:0), хотя по моментам ничья смотрелась бы справедливее разгрома.

С тех пор прошло 2,5 месяца, время расставило всё по местам. Лондонцы крепко выступают в Лиге чемпионов: шесть очков в трёх турах и первое место в группе, неделю назад они победили “Аякс” в Амстердаме. У молодой команды есть все шансы на выход в плей-офф, что само по себе станет неплохим результатом.

В чемпионате Англии дела также идут лучше ожидаемого. После конфуза на “Олд Траффорд” подопечные Фрэнка Лэмпарда потерпели лишь одно поражение — от “Ливерпуля” на “Энфилде” (1:2) при более чем достойной игре. С тех пор у них четыре победы подряд с общим счётом 11:3, хотя тут надо отметить, что все соперники находились в нижней части таблицы.

Тем не менее уже к концу октября “Челси” закрепился в топ-4. 20 очков в 10 турах, четыре балла отрыва от идущего пятым “Арсенала” — дебют сезона с учётом прихода неопытного тренера и трансферного бана получился крайне достойным. На фоне “МЮ” успехи и вовсе выглядят грандиозно.

Манкунианцы довольно уверенно чувствуют себя в Лиге Европы (три очка отрыва от третьего места), но на этом всё хорошее заканчивается. В АПЛ похвастаться нечем: победа над “Норвичем” в минувшие выходные (3:1) стала первой за пять туров, хотя с “Арсеналом” и “Ливерпулем” удалось зацепить ничьи.

“Ман Юнайтед” с 13 очками и невзрачным качеством футбола возглавляет обширную группу в середине таблицы. Плотность дичайшая: расстояние до пятого места — три очка, до 16-го — тоже три очка. При этом зона Лига чемпионов потихоньку уплывает, на данный момент “Челси” оторвался на семь баллов.

Строго говоря, на таком фоне для подопечных Оле-Гуннара Сульшера ключевое значение будут иметь оставшиеся турниры: через Лигу Европу можно попасть в Лигу чемпионов, а выигрыш одного из двух внутренних кубков скрасит сезон, который на данный момент рискует получиться угрюмым. Так что “МЮ” наверняка сильно постарается.

У “Челси” не будет Кристенсена и Рюдигера, крайне маловероятен выход Канте. “МЮ” всё ещё не может рассчитывать на Бейи, Погба, Туанзебе, Фосу-Менса и Далота, почти наверняка встречу пропустят Матич и Люк Шоу, а вот Антони Марсьяль отыграл 75 минут с “Норвичем” и готов вновь помочь команде.

Букмекеры отдают огромный перевес хозяевам, так что попробуем сыграть от аутсайдера. Во-первых, у “МЮ” в последнее время всё не так уж плохо: ничья с “Ливерпулем”, победа в Белграде над “Партизаном” и уверенный успех в матче с “Норвичем”. Во-вторых, для “Челси” АПЛ и ЛЧ сейчас явно находятся на первом месте по значимости, а вот “дьяволы” могут сделать ставку на второстепенный турнир.

Ну и третий момент — в четырёх предыдущих очных встречах у “МЮ” две победы и две ничьи. Стиль игры обновлённого “Челси” удобен Сульшеру: отдать мяч и сыграть вторым номером в ожидании ошибок. Которые у синих непременно возникнут на фоне отсутствия Канте в опорной зоне.

В связи с этим мы бы выбирали между банальными Х2 за 2.04 и ИТБ 1 гола “Манчестер Юнайтед” за 2.11. “МЮ” забивал лондонцам в пяти из шести предыдущих поединков, а в четырёх случаях делал это как минимум дважды. Любопытно.

Вариант для любителей рисковать — проход манкунианцев за 2.80. “Челси” сейчас и в самом деле сильнее, но на фоне короткой скамейки, тяжёлого календаря и не самого престижного турнира их преимущество кажется не таким серьёзным, как можно подумать исходя из котировок. Если синие вылетят из Кубка лиги, ничего страшного для них не случится.

Ставки на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

В четырёх предыдущих очных встречах у “МЮ” две победы и две ничьи. Стиль игры обновленного “Челси” удобен Сульшеру: отдать мяч и сыграть вторым номером в ожидании ошибок. Которые у синих непременно возникнут на фоне отсутствия Канте в опорной зоне. “МЮ” забивал лондонцам в пяти из шести предыдущих поединков, а в четырёх случаях делал это как минимум дважды.

Ставка: ИТБ 1 гола “Манчестер Юнайтед” за 2.11.