«Зенит» — «Томь». Прогноз: перед ЦСКА и ЛЧ Семак побережёт основу

30 октября на стадионе «Газпром Арена» в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» примет «Томь». Встреча начнётся в 20:00 мск. Эксперты убеждены в итоговой победе сине-бело-голубых. Сделать ставку на проход команды Сергея Семака в следующий этап в букмекерских конторах можно за 1.1. Виктория зелёно-белых с учётом дополнительного времени и серии пенальти оценивается аналитиками коэффициентом 7.4.

Прогноз матча «Зенит» — «Томь» (30.10.2019)

В 14-м туре РПЛ «Зенит» в гостях одолел «Крылья Советов» и благодаря осечкам конкурентов единолично возглавил турнирную таблицу. Для сине-бело-голубых наступает решающая пора осенней части сезона, когда во всех трёх турнирах проводятся значимые матчи. Разумеется, Кубок России находится в самом низу списка приоритетов команды Сергея Семака. На словах любой клуб старается показывать максимум в каждой встрече, однако не стоит забывать о долгосрочной стратегии.



«Зенит» провёл три поединка за девять дней при том, что с «РБ Лейпциг» и «Крыльями Советов» сине-бело-голубые сражались на выезде. В субботу у команды Сергея Семака принципиальная битва с ЦСКА в РПЛ, а уже во вторник очередное сражение с немцами в Лиге чемпионов. Всё идёт к тому, что хозяева выставят второй состав, ведь силы основы необходимы для более статусных матчей.

«Томь» не слишком удачно стартовала в текущем сезоне, но прямо сейчас у сибиряков серия из семи подряд поединков без поражений. Зелёно-белые располагаются в середине турнирной таблицы ФНЛ. До зоны вылета десять очков, а до попадания в стыковые матчи с клубами РПЛ восемь баллов.



Букмекеры считают хозяев явным фаворитом, но ставить на «Зенит» невыгодно. Даже фора «-1,5» на сине-бело-голубых идёт за скромные 1.65. Нет никаких гарантий того, что резервисты команды Сергея Семака с запасом переиграют крепкую «Томь». На наш взгляд, лучше проверить общий тотал меньше 3 за 1.93. Потеря средств возможна только при сверхрезультативном исходе, а предпосылок для голевой феерии не видно.



На предыдущей стадии Кубка России против «Енисея» сине-бело-голубые вышли на поле без номинальных нападающих. Это не помешало «Зениту» забить два мяча, но на тот момент соперник петербуржцев находился в самом подвале ФНЛ. «Томь» всё же покрепче. В среднем в матчах зелёно-белых в лучшей лиге мира забивается по 1,8 гола за игру. Негусто.



Понятно, что «Зенит» — это совершенно другой уровень, однако и гости выберут более оборонительную модель. Потрясающий стадион придаст футболистам «Томи» дополнительную мотивацию. Каждый захочет проявить свои лучшие качества и обратить на себя внимание клубов РПЛ. Резервистам сине-бело-голубых также есть что доказывать, халтурить в обороне никто не будет.



История личных встреч практически полностью на нашей стороне. В последних 11 противостояниях между «Зенитом» и «Томью» только в одном случае было забито больше трёх мячей. Второй состав хозяев наверняка испытает проблемы с сыгранностью, что даст зелёно-белым дополнительные шансы выстоять под давлением.

Ставка на матч «Зенит» — «Томь»

Из-за напряжённого графика «Зенит» с высокой вероятностью выставит второй состав. На предыдущей стадии Кубка России сине-бело-голубые вышли на поле без номинальных форвардов. За коэффициент 1.93 мы сделаем ставку на тотал меньше 3. История личных встреч на нашей стороне, да и в поединках с участием «Томи» в ФНЛ в среднем забивается 1,8 гола за матч.



Ставка: тотал меньше 3 за 1.93.

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