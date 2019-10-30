«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз: отдохнувший Роналду разорвёт аутсайдера Серии А

30 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине встретится с «Дженоа». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.27.

Анализ матча «Ювентус» — «Дженоа» (30.10.2019)

«Ювентус» после пятиматчевой победной серии в чемпионате Италии допустил обидную осечку, сыграв вничью со скромным «Лечче» (1:1). Из-за этого положение в турнирной таблице стало менее комфортным: туринцы по-прежнему лидируют в Серии А, вот только отрыв от ближайших преследователей минимален. «Интер» отстаёт на одно очко, «Аталанта» — на три.

Подопечные Маурицио Сарри владели ощутимым преимуществом и остались без победы только из-за собственной расхлябанности. 25 ударов по воротам, 14 угловых и 71% владения мячом — с точки зрения цифр всё очень недурно. А вот реализация без Криштиану Роналду, которому предоставили отдых, оказалась никудышной.

Дибала, Игуаин и Бернардески упустили большое количество моментов, хотя в некоторых из них ударить мимо ворот было даже сложнее, чем попасть. Единственный гол удалось забить с пенальти, но уже спустя шесть минут очередная ошибка Маттейса де Лигта вынудила арбитра поставить 11-метровый и в другие ворота. С игры соперники так ничего и не забили.

Теперь «Юве» надо побеждать, благо что соперник более чем средненький. «Дженоа» барахтается около зоны вылета, в минувшем туре с горем пополам удалось прервать безвыигрышную серию из шести матчей, в рамках которой набрано было лишь одно очко. В субботу генуэзцы одержали волевую победу над слабой «Брешией» на своём поле (3:1).

«Грифоны» ужасны на выезде: всего одно очко в четырёх матчах при разнице голов 5:15. Меньше трёх мячей на чужом поле они не пропускают, хотя среди соперников были не только «Рома» с «Лацио», но и «Парма» с «Кальяри». Вдобавок красно-синим вновь не поможет Доменико Кришито, который продолжает восстанавливаться после травмы.

У «Ювентуса», напротив, в родных стенах полный порядок. Четыре победы в четырёх домашних поединках, 10 голов. Также следует добавить, что в семи последних матчах с «Дженоа» на своём поле туринцы одержали шесть побед при одной ничьей. И в шести случаях из семи не пропустили.

Словом, логичнее играть от фаворита. С точки зрения статистики очных встреч симпатично выглядит П1 всухую за 2.20. «Юве» на своём поле в нынешнем сезоне исправно забивает не меньше двух раз не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов: «Байер» получил три мяча, а «Локомотив» — два. Но ИТБ 2 гола «Ювентуса» идёт за скромный коэффициент 1.63, а брать ли ИТБ 2,5 мяча туринцев за 2.17 — дело вкуса.

Пожалуй, лучше проверить вариант «Роналду или Дибала оформит дубль» за дивные 3.50. Криштиану пропустил матч с «Лечче» и набрался сил, а оборона у «Дженоа» худшая в чемпионате Италии. 21 гол в девяти турах — с отрывом последний показатель в турнире, ни у кого из конкурентов нет больше 18.

Словом, возможности, у португальца и аргентинца явно возникнут в немалом количестве, а там уж зависит от реализации. Самая слабая защита Серии А — идеальная возможность улучшить статистику и поднять себе настроение.

Ставки на матч «Ювентус» — «Дженоа»

«Грифоны» ужасны на выезде: всего одно в четырёх матчах при разнице голов 5:15. Меньше трёх мячей на чужом поле они не пропускают. У «Ювентуса», напротив, в родных стенах полный порядок. Четыре победы в четырёх домашних поединках. В семи последних матчах с «Дженоа» на своём поле туринцы одержали шесть побед при одной ничьей. И в шести случаях из семи не пропустили. Берём П1 всухую.

Ставка №1: победа «Ювентуса» всухую за 2.20.

Ставка №2: дубль Роналду или Дибалы за 3.50.