«Барыс» — ЦСКА. Прогноз: Диц и Бойд не станут для Капризова лёгкой добычей

2 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Барыс” на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.58.

Анализ матча «Барыс» — ЦСКА (02.11.2019)

Клуб из Казахстана перед паузой на Евротур переживает небольшой спад. Четыре поражения подряд — это серьёзно, хотя на деле всё не так уж плохо. Прежде всего стоит отметить, что во всех случаях неудачи получались максимально близкими, разница неизменно составляла одну шайбу. Никакой безнадёги не наблюдалось и близко.



Во-вторых, два очка на указанном отрезке набрать всё же удалось: “Локомотив” и “Автомобилист” смогли сломить сопротивление “барсов” лишь в овертайме. Ну и третье: уровень соперников оказался определённо выше среднего, никаких беспросветных аутсайдеров на этом отрезке не попадалось. А главное — все они имели серьёзную мотивацию.

“Локомотив” (2:3 ОТ) и “Металлург” (1:2) приходят в себя после тяжёлого старта сезона. “Автомобилист” (3:4 ОТ) пытается выкарабкаться из глубочайшего кризиса, а “Ак Барс” (2:3) старается закрепиться на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Конечно, четыре поражения подряд — это печально, но ничего кошмарного пока не случилось.



Ситуация вполне рабочая, даже после неудачной серии подопечные Андрея Скабелки занимают четвёртое место на Востоке, уступая лидирующему в дивизионе Чернышева “Авангарду” только по дополнительным показателям. А лидер дивизиона, согласно регламенту КХЛ, автоматически попадает в топ-2 конференции.



Тем не менее шансы улучшить своё положение до перерыва у “Барыса” невелики: остался один-единственный матч, да и тот с однозначно лучшим клубом лиги, ЦСКА. Букмекеры вполне логично считают гостей явным фаворитом поединка, но коэффициент на их победу находится в районе 1.55-1.60, и тут есть повод для сомнений.



У “армейцев” два поражения в трёх предыдущих встречах: дома они уступили “Йокериту” (0:3), а на выезде — “Сибири” (1:2). Между этими неудачами затесалась трудовая победа над “Авангардом” (2:1 Б), где всё могло закончиться иначе. Словом, результаты ЦСКА сейчас явно не на пике.



Единственная проблема заключается вот в чём: ЦСКА в нынешнем сезоне ещё ни разу не проигрывал в двух матчах кряду. В Новосибирске после травмы на лёд вернулся Кирилл Капризов, который выглядел не лучшим образом, но после 10 дней простоя это нормально. Во второй игре он наверняка добавит.



“Сибирь” победила красно-синих абсолютно по делу, однако тут нужно отметить, что хозяева выдали один из двух лучших матчей в сезоне. ЦСКА, впрочем, всё равно имел шансы и варианты, новосибирцев несколько раз выручал вратарь. Скорее всего, встреча получится близкой и упорной, но индивидуальное мастерство в конце концов окажется решающим фактором.



В то же время коэффициент на подопечных Игоря Никитина кажется заниженным. Давать на итоговую победу “Барыса” в родных стенах 3.60 — это как-то чересчур. С точки зрения ставок на результат мы бы выбирали между 1Х за 2.36 и П2 с разницей в 1-2 шайбы за 2.70. Лёгкой прогулки у фаворита в Нур-Султане точно не будет.



Второй вариант — ИТБ 1,5 шайбы “Барыса” за 2.06. Здесь руководствуемся статистикой: в четырёх предыдущих домашних матчах с ЦСКА клуб из Казахстана забивал как минимум два раза. Больше того — во всех случаях он набирал очки: три победы и одно поражение в овертайме со счётом 2:3.

Ставки на матч «Барыс» — ЦСКА

Лёгкой прогулки у фаворита в Нур-Султане точно не будет. В четырёх предыдущих домашних матчах с ЦСКА клуб из Казахстана забивал как минимум два раза. Больше того — во всех случаях он набирал очки. Три победы и одно поражение в овертайме со счётом 2:3. Возьмём ИТБ 1,5 шайбы “Барыса” за 2.06.



Ставка №1: победа ЦСКА в 1-2 шайбы за 2.70.



Ставка №2: ИТБ 1,5 шайбы “Барыса” за 2.06.