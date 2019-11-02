«Спартак» — «Арсенал». Прогноз: неудержимый Тедеско продолжит восхождение

4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в матче 15-го тура РПЛ московский «Спартак» примет тульский «Арсенал». Встреча начнётся в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом поединка красно-белых. Сделать ставку на команду Доменико Тедеско в букмекерских конторах можно за 1.81. Победа «пушкарей» оценена аналитиками коэффициентом 4.54. Тотал больше 2,5 доступен за 2.12.

Прогноз матча «Спартак» — «Арсенал» (04.11.2019)

«Спартак» и «Арсенал» с разной степенью успеха выступили в 1/8 финала Кубка России. Красно-белые разобрались с «Ростовом», вышедшим на поле «Открытие Арены» практически резервным составом. Команда Доменико Тедеско выиграла с минимальной разницей в счёте, но на данной стадии сезона для Джикии и компании важна любая победа.

«Арсенал» имел все шансы пройти в следующий раунд. Туляки дважды вели в счёте против «Урала», однако в обоих случаях позволили сопернику отыграться. Больше часа коллектив Игоря Черевченко действовал в большинстве, но так и не смог извлечь дивиденды из численного преимущества. В результате «пушкари» уступили по пенальти.

Согласно котировкам букмекеров, «Спартак» имеет больше шансов на успех в предстоящем поединке. Чистая победа красно-белых идёт за коэффициент 1.81, что выглядит вполне прилично на фоне проблем «Арсенала». История личных встреч не имеет значения, так как Доменико Тедеско уже за короткий срок серьёзно изменил рисунок игры своей команды.

У «Арсенала» был лишний день отдыха, но никакой пользы гостям от этого нет. Туляки отбегали 120 минут в Екатеринбурге, а теперь вынуждены играть в Москве. «Спартак» уже четвёртый матч подряд проведёт в столице, поэтому с физической точки зрения хозяева должны выглядеть превосходно.

Не стоит забывать и о психологической составляющей. Красно-белые сейчас выступают с приятным эмоциональным фоном, а «пушкари» наоборот выйдут на поле «Открытие Арены» после обидного вылета из Кубка России. Проблемы «Арсенала» распространяются ещё и на внутреннее первенство, где также не всё гладко.

Если «Спартак» после целой серии неудачных поединков решился на смену тренера, то руководство туляков пока ещё доверяет Игорю Черевченко. «Арсенал» — единственная команда РПЛ, которая ни разу не победила в лиге осенью. «Пушкари» проиграли грандам: «Зениту», «Локомотиву», ЦСКА и «Краснодару», а с середняками и аутсайдерами добыли три ничьи.

По турнирной таблице «Спартак» ближе к середнякам, но мы все прекрасно понимаем, что красно-белые по составу, тренерскому штабу и другим показателям считаются одним из топ-клубов страны. Коллектив Доменико Тедеско имеет все шансы для третьей подряд победы, ведь соперник попал в затяжной кризис.

Ставка на матч «Спартак» — «Арсенал»

Осенью у «Арсенала» четыре поражения и три ничьи в рамках РПЛ. «Пушкари» 120 минут сражались с «Уралом» в Кубке Росиии, но уступили в серии пенальти. «Спартак» полон сил и мотивации. За коэффициент 1.81 мы сделаем ставку на победу команды Доменико Тедеско. Красно-белые постараются продлить успешную серию.

Ставка: победа «Спартака» за 1.81.

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