«Нефтехимик» — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Уайт не допустят засухи в Нижнекамске

4 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.48.

Анализ матча «Нефтехимик» — ЦСКА (04.11.2019)

«Нефтехимик» — одна из очень немногих команд КХЛ, которым перерыв на Евротур, скорее всего, только помешает. Слишком уж сильно подопечные Вячеслава Буцаева провели вторую половину октября. Восемь побед подряд для клуба со скромным финансовым положением — это восхитительный результат.

Терять набранный ход всегда обидно, но тут уж ничего не поделаешь. Первая часть регулярки явно удалась, мощнейший спурт позволил войти в зону плей-офф. На сегодня «Нефтехимик» делит пятое-шестое место в Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым», однако плотность таблицы и 1-2 игры в запасе у большинства конкурентов не позволяют расслабиться.

Накануне «Нефтехимик» одержал яркую победу в принципиальном противостоянии с «Ак Барсом» (4:2). В первые 40 минут казанцев просто не было видно на льду: они сильно проигрывали в движении, выглядели тяжеловато и крайне много ошибались. Понятно, что «барсы» могут играть гораздо лучше, но в этом явно есть и заслуга хозяев.

Словом, 4:0 ко второму перерыву выглядели вполне справедливо. В третьем периоде подопечные Дмитрия Квартальнова встрепенулись, много играли в большинстве и отквитали две шайбы, а в концовке просто висели на воротах Константина Барулина. По броскам в створ в заключительные 20 минут они победили со счётом 18:0, но нижнекамцы выстояли.

Впереди у «Нефтехимика» ещё более опасный соперник — ЦСКА. Москвичи перед Евротуром сбавили ход, в четырёх последних поединках потерпев два поражения. В субботу они одержали очень непростую победу над «Барысом», и счёт (3:0) не должен вводить в заблуждение. Клуб из Казахстана вполне мог рассчитывать на очки.

Строго говоря, красно-синие по своим меркам действовали более чем средненько, о чём на пресс-конференции напрямую сказал Игорь Никитин. Тем не менее, они открыли счёт на последней минуте второго периода, затем удвоили преимущество и забили третью шайбу уже в пустые ворота.

Этой победой «армейцы» во многом обязаны Илье Сорокину, который совершил несколько отличных спасений. Разумеется, действующий обладатель Кубка Гагарина идёт у букмекеров явным фаворитом в Нижнекамске, но ставки на результат выглядят опасно. П2 за 1.48 — это несерьёзно, а лезть в большие форы совсем не хочется.

Во-первых, ЦСКА наелся к третьему месяцу регулярного чемпионата. Во-вторых, «Нефтехимик» сейчас очень хорош, он не пропускает больше трёх шайб на протяжении 11 матчей. Одержать победу хозяевам будет крайне непросто, всё же битва с «Ак Барсом» отняла много сил и эмоций. Но навязать борьбу и заставить фаворита попотеть им точно по силам.

Встреча с большой долей вероятности получится тягучей и плотной, с обилием борьбы в средней зоне. Тем не менее, коэффициент на низ кажется чрезмерным: тотал меньше 4,5 шайбы идёт за 1.60. Можно взять ТБ 4 шайбы за 1.85, но нам приглянулась другая ставка — ТБ 1 шайбы в первом периоде за 1.84.

Тут надо учитывать, что ЦСКА входит в топ-3 КХЛ по результативности на этом отрезке, а «Нефтехимик» часто пропускает в дебютах (18 голов, 18-е место в лиге по данному показателю). Попробуем оттолкнуться от этого. Вариант посмелее — победа гостей в первом периоде за 2.27, статистика вроде бы намекает.

Ставки на матч «Нефтехимик» — ЦСКА

Встреча с большой долей вероятности получится тягучей, с обилием борьбы в средней зоне. Тем не менее, коэффициент на низ кажется чрезмерным: тотал меньше 4,5 шайбы идёт за 1.60. Проверим ТБ 1 шайбы в первом периоде за 1.84. ЦСКА входит в топ-3 КХЛ по результативности на этом отрезке, а «Нефтехимик» часто пропускает в дебютах (18 голов, 18-е место в лиге).

Ставка: ТБ 1 гола в первом периоде за 1.84.