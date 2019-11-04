«Челси» — «Аякс». Прогноз: Промес и Тадич наберут очки на «Стэмфорд Бридж»

5 ноября в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов “Челси” на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне встретится с “Аяксом”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Фрэнка Лэмпарда можно с коэффициентом 1.92.

Анализ матча «Челси» — «Аякс» (05.11.2019)

Вторая кряду встреча лидеров группы Н. Первая только запутала положение в квартете. “Челси” довольно неожиданно победил в Амстердаме (1:0). Что самое удивительное — синие действительно смотрелись ничуть не хуже и даже умудрились не пропустить. Не без доли везения, конечно, но это уже детали.



Гол Квинси Промеса отменили после использования VAR, на исходе часа игры Альварес угодил в штангу. Возможностей открыть счёт у хозяев имелось предостаточно, однако из-за слабой реализации они остались ни с чем. Миши Батшуайи забил на 86-й минуте, практически не оставив времени на ответный мяч.



Теперь в группе Н двоевластие: у “Челси” и “Аякса” по шесть очков после трёх туров, однако их подпирает “Валенсия”. У испанского клуба четыре балла и домашний матч с аутсайдером “Лиллем” во вторник. Победа “летучих мышей” более чем вероятна, так что в случае поражения “Челси” или “Аякс” наверняка опустится на третью строчку.



Синие в минувшие выходные едва не лишились заслуженной победы в Уотфорде. Они полностью превосходили соперника и заслуженно повели со счётом 2:0 уже к 55-й минуте, но затем пропустили с пенальти, а в концовке могли и вовсе остаться с ничьей. Но повезло. Выигрыш позволил закрепиться в топ-4 АПЛ.



“Аякс” свой матч проводил на сутки раньше, спокойно разбив “ПЕК Зволле” (4:2). Уже к середине первого тайма амстердамцы добились форы в три гола. Неудивительно, что оставшееся время по сути превратилось в тренировку. Это наверняка позволило футболистам сэкономить силы перед важным выездом.



У подопечных Эрика тен Хага во внутреннем первенстве, к слову, полнейший порядок. Первое место в турнирной таблице с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя — это серьёзно. Неудачу в поединке с “Челси” вполне можно считать худшим матчем команды в текущем сезоне. По крайней мере за последние пару месяцев.



Букмекеры дают на победу хозяев ниже “двойки”, что как минимум сомнительно. По качеству состава “Челси” сейчас не превосходит “Аякс”, прежде всего это касается довольно короткой скамейки. Да и времени на отдых у них было меньше. Раз так, гораздо логичнее играть от аутсайдера.



Вариантов достаточно. Аккуратный ИТБ 1 мяча “Аякса” идёт за 1.71 и выглядит надёжно. Довольно сомнительно, что голландцы ни разу не сумеют забить часто ошибающимся лондонцам за 180 минут. В первой игре “Челси” пару раз откровенно повезло, но обычно подобные проблемы с реализацией у форвардов амстердамцев долго не длятся.



Авантюристы могут проверить П2 с нулевой форой за 3.00, а мы остановимся на классической ставке Х2 за 1.99. Подопечные Фрэнка Лэмпарда при всей симпатичности футбола часто привозят себе голы на ровном месте. В принципе, стратегически ничья вполне устроит обе команды, так что в случае чего они вряд ли станут оголять тылы на последних минутах.

Можно рассмотреть и лобовую ничью за 4.00, но это опасно. При дележе очков соперникам в оставшихся турах хватит победы над скромным “Лиллем” и ничейного результата в поединке с “Валенсией”, что выглядит вполне посильной задачей. Если к середине второго тайма результат будет ничейным, команды наверняка предпочтут синицу в руках.

Ставки на матч «Челси» — «Аякс»

Букмекеры дают на победу хозяев ниже “двойки”, что как минимум сомнительно. По качеству состава “Челси” сейчас не превосходит “Аякс”, прежде всего это касается довольно короткой скамейки. Да и времени на отдых у них было меньше. Не будем мудрить и возьмём классические Х2 за 1.99.



Ставка: “Аякс” не проиграет за 1.99.